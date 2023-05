Els estats de la Unió Europea han arribat a un acord per assegurar que les criptomonedes i altres mètodes alternatius de pagament paguen impostos. En la reunió dels ministres de finances de la UE -l'Ecofin- celebrada aquest dimarts s Brussel·les, els vint-i-set han assolit un compromís per reforçar la directiva que ha de regular la cooperació entre els diferents països en matèria fiscal, obligant als proveïdors de serveis a proporcionar informació més completa i facilitant l'intercanvi de dades entre estats. Segons el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, els mètodes alternatius de pagament són "poc transparents" i eleven el risc d'evasió fiscal.

Segons l'acord assolit aquest dimarts, els proveïdors de serveis de criptoactius i altres formes de pagament hauran d'aportar informació sobre les transaccions dels clients que resideixen a la Unió Europea, siguin operacions cap a l'estranger o dins les fronteres comunitàries.

Per altra banda, els estats de la UE hauran de facilitar l'intercanvi d'informació per assegurar que els impostos derivats dels guanys en inversions es paguen, tal com passa amb altres actius financers.

Per Dombrovskis, això contribuirà a perseguir el frau fiscal i a facilitar el seguiment per part de les autoritats nacionals, que "no sempre poden estar pendents de totes les operacions". "A la pràctica, això vol dir que els impostos no es paguen de forma efectiva i que hi ha una pèrdua de diners que es podrien utilitzar per a serveis públics", ha defensat.