Sílvia Gratacòs vol tornar a optar a la presidència de la Cambra de Manresa

L'empresària i exregidora de l'Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacòs vol revalidar el càrrec de presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa. Gratacòs va arribar a la presidència de l'ens el 13 de juny del 2019, després d'una dècada de Pere Casals com a president per la no convocatòria d'eleccions al conjunt de cambres catalanes. Les primeres eleccions en deu anys i les primeres amb vot electrònic de la història es van saldar amb poc més de cent vint vots a empreses. En el ple que es va constituir aquell 13 de juny, Gratacòs va obtenir 37 dels 39 vots, sense cap altra candidatura presentada, i esdevenia així la primera dona en presidir l'entitat centenària.

Quatre anys després, la meitat dels quals amb una pandèmia que ha dificultat l'activitat empresarial, Gratacòs creu que té encara qüestions pendents per tancar. "Han estat quatre anys satisfactoris, però durant la pandèmia la Cambra no ha tingut visibilitat. Es necessiten quatre anys complerts per veure cap on volem enfocar la Cambra", diu Gratacòs a aquest diari. "He tingut un bon equip, un comitè executiu que m'ha ajudat molt, i hi ha projectes engegats que vull seguir com a presidenta, com és la Fàbrica Nova, en la qual m'agradaria veure com s'acaben materialitzant les idees que hi ha anat aportant el món econòmic. També els reptes plantejats a la Taula de Territori i Sostenibilitat". Amb tot, la de Gratacòs potser no serà l'única candidatura a presidir l'ens. "Si hi ha gent amb ganes de presentar-se vol dir que hi ha interès per les cambres. Ho trobo fantàstic", diu Gratacòs, directiva de Navingrat i Llibreria Sobrerroca.

Les eleccions camerals seran el proper 20 de setembre de forma presencial i des de cinc dies abans amb mitjans telemàtics. Així ho determina la resolució aprovada pel Govern, que també inclou més detalls sobre el sistema de seguretat. La convocatòria contempla un sistema d’autenticació mitjançant SMS que oferirà més garanties a l’hora d’identificar les persones electores i evitar un ús fraudulent dels certificats electrònics necessaris per votar. En el cas de Barcelona, on l'actual presidenta és Mònica Roca, hi haurà 11 espais on es podrà votar mentre que a la resta de cambres, com la de Manresa, hi haurà un únic col·legi on empreses i autònoms podran exercir el seu dret a vot.

El sistema de seguretat desenvolupa el nou decret electoral, aprovat fa pocs dies. Aquesta normativa inclou, entre d’altres coses, la prohibició de la delegació del vot per incrementar la seguretat jurídica de tot el procés.

Hi ha diferents maneres d'accedir a l'òrgan de direcció de les cambres. La primera de totes, per votació, es determinarà entre el 15 i el 20 de setembre, i servirà per ocupar un mínim de dos terços de les vocalies. La segona, serà per aportació econòmica, en les denominades 'cadires de plata'. La tercera és a proposta de les patronals, Foment i Pimec, a qui se'ls reserva un 10% dels llocs. En el cas que no hi hagi una llista empresarial conjunta se celebrarien votacions per decidir els candidats de les organitzacions empresarials el 24 d'octubre.

En aquest cas, els encarregats de votar la llista empresarial serien els electes als comicis i les empreses que ocupin les 'cadires de plata'.

Tant les candidatures elegibles per sufragi com les proposades per les organitzacions empresarials es podran presentar del 24 de maig al 7 de juny. En el cas de les empreses de major aportació voluntària, les candidatures es presentaran en els terminis que estableixen els reglaments de règim interior respectius de cada cambra.

Mètode de votació

Per al vot telemàtic, els votants hauran de disposar d’un certificat qualificat de signatura electrònica que els identifiqui com a persones electores, en el cas de persones físiques, o com a representants legals de persones jurídiques.

El procés d’identificació es reforçarà amb un sistema de doble factor. Un cop el votant hagi presentat el seu certificat electrònic qualificat, el sistema li demanarà un número de telèfon mòbil per a exercir la doble autenticació de la identitat del votant via SMS. El sistema no permetrà que un mateix número de mòbil s’utilitzi per a completar la identificació de dues persones físiques diferents.

Les persones que vulguin presentar reclamacions vinculades al vot electrònic remot ho podran fer des del dia 15 de setembre fins que es tanquin els col·legis electorals. Pel que fa a les que votin presencialment, el dret de reclamació es podrà exercir durant el dia 20 de setembre també fins el tancament de les seus. Aquestes reclamacions poden presentar-se per mitjans electrònics al Canal Empresa, o bé en suport paper a la seu de la Junta Electoral Central o a la mesa electoral corresponent.

Precedents

L'anterior procés d'elecció de les cambres, celebrat el 2019, va recollir crítiques entre alguns participants, que en van recórrer els resultat, en el cas de Barcelona. Entre aquest destaca l'empresari Carles Tusquets, candidat a les eleccions de Barcelona que va guanyar finalment Joan Canadell amb una llista 'Eines de País', vinculada a l'ANC. Tusquets ha denunciat recentment la violació dels seus "drets fonamentals" en aquell procés, així com problemes de comptabilització dels vots electrònics.