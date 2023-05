La botiga de complements i moda Ell i Ella de Manresa tanca després de prop de 40 anys

La botiga de moda i complements de la Plana de l'Om de Manresa Ell i Ella va tancar portes divendres després de gairebé quaranta anys d'activitat. Anna Viladrich, l'actual propietària de l’establiment, ha abaixat la persiana per la falta de perspectives de negoci i per «l'empobriment de l'entorn».

Viladrich deixa la botiga amb un gust agredolç. «Costa vendre. Ho hem fet per Nadal, però la resta de l'any és difícil. A més, al Barri Antic l'ambient no és massa positiu i a la gent li costa arribar-hi», diu Viladrich, que lamenta no haver pogut allargar la seva aventura empresarial al capdavant d'un negoci del qual ella va agafar les regnes el mes de juny del 2020, traspassat per la seva anterior responsable, Montse Reig, que havia obert l'establiment trenta-sis anys abans. Reig va tancar portes el mes de març del 2020, però ja amb el compromís de Viladrich de mantenir-hi viva l’activitat.

«No crec hagi de tancar per la crisi, sinó pel model de negoci, que no es troba molt a Manresa, però que la gent de fora valorava especialment», assegura Viladrich. Per a la responsable del negoci, «la meva tipologia de producte [bijuteria, marroquineria i complements per al coll i el cap, de marques reconegudes] és molt de caprici i ara costa de vendre. Encara més quan no tens la capacitat de màrqueting de les grans cadenes. Ha estat complicat», reconeix Viladrich.

Viladrich, que no farà liquidació, assegura que l'Ajuntament de Manresa hi ha contactat per intentar aconseguir que el negoci no tanqui definitivament i pugui fer-se'n càrrec alguna altra persona. «Jo ho he intentat. Ara se’n va una botiga històrica i la Plana queda morta», lamenta Viladrich.