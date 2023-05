La Generalitat ha anunciat que prepara per a les pròximes setmanes ajudes directes per la compra de farratges per als ramaders de boví, oví i cabrum per cobrir les despeses que generarà que els ramats no puguin pasturar per la sequera a l'estiu. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat la proposta per compensar els ajuts estatals "insuficients" a les organitzacions agràries a la taula tècnica de la sequera. L'Executiu espera tancar un acord definitiu a la Taula Agrària del 26 de maig. El Departament complementarà les ajudes amb 60 euros per cada unitat de bestiar de boví de carn extensiu i d’equí, 15 euros per oví i cabrum de carn extensius; i 75 euros per cada cap de boví de llet, i 15 pel cabrum de lleter.

Amb primera proposta, la conselleria estima que el sector podrà cobrir els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Precisament, l'Associació Catalana de Criadors de Vacum de Carn (Asoprovac) ha criticat aquest dimecres que els ajuts del govern espanyol per al sector agrícola i ramader davant la situació de sequera hagin deixat fora el bestiar d'engreix i no ha tingut en compte que un producte "escàs" com la palla és consumida en "grans volums" per sector sense que hi hagi productes alternatius. Des del Departament també s’ha comunicat al sector que el Govern està estudiant com resoldre l’abastiment d’aigua a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes que aquesta s’estima que quedaran afectats unes 4.000 hectàrees d’avellaners de la zona, dels 9.000 que hi ha a Catalunya.