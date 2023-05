Gairebé la meitat de les empreses que saben de l'existència dels fons Next Generation descarten demanar aquests ajuts europeus perquè creuen que no hi tenen cabuda. Així es desprèn d'una enquesta de l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona, que apunta que el 46,3% de les empreses consideren que els ajuts no estan dissenyats per al seu tipus de negoci, el 4,2% més que fa un any. La xifra arriba al 47,4% dels comerciants, i al 52,6% dels responsables d'altres serveis. Del total d'empreses que coneixen els fons, el 23,5% ja n'han sol·licitat algun, el 13,3% preveuen fer-ho i el 16,9% s'ho estan pensant però necessiten més informació. La xifra de sol·licitants ha pujat el 6,4% respecte a l'any passat.

Al primer trimestre del 2023, el 61% de les empreses catalanes declaren saber què són els fons Next Generation, mentre que el 38,6% no els coneixen. Entre les empreses que coneixen els fons europeus, destaquen les de la indústria, que tenen el percentatge més elevat de companyies que han demanat o pensen demanar ajuts (48,1%), molt per sobre del total dels sectors (36,8%). D'acord amb l'enquesta, les principals queixes de les empreses per accedir als fons Next Generation són l'excés de documentació a presentar (70,7%), la lentitud en les resolucions (55,9%) i la manca d'informació i claredat per part de les administracions públiques (49,5%). Tot i això, als sectors de la indústria i l'hostaleria consideren que la segona limitació més greu són els terminis reduïts per presentar les sol·licituds (52,8% i 64,5%, respectivament).