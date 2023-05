Facua-Consumidors en Acció ha exigit al Govern espanyol que prohibeixi els pagaments d'empreses privades a associacions de consumidors, una pràctica que és legal sempre que s'informi el Ministeri amb competències en matèria de consum i no afecti la independència de les entitats. L'associació ha fet aquesta petició després de constatar que Mercadona ha fet pagaments els darrers anys a l'OCU -20.000 euros el 2020 per a l'organització d'unes jornades- i cinc associacions més de consumidors (Cecu, Fuci, Unae, l'andalusa Ucaue i la desapareguda Ceaccu). Consultada per l'ACN, l'OCU ha admès la signatura del conveni i ha recordat que la llei ho "permet".

Segons explica Facua en un comunicat, ha destapat fins a 28 pagaments d'entre 1.815 i 20.933 euros des del 2015 fins a l'any passat que haurien comportat ingressos de 119.000 euros en el cas de l'entitat més ben retribuïda (Fuci).

Aquesta pràctica està regulada des del 2006, tot i que la llei obliga a reportar aquests pagaments al Ministeri competent en matèria de consum i sempre que no afecti la independència de l'entitat que percep aquests diners. Fins al desembre d'aquell any, els pagaments a associacions de consumidors estaven prohibits i ara Facua demana al ministre de Consum, Alberto Garzón, que no tornin a estar permesos.

Al comunicat, Facua critica que ni la cadena de supermercats ni les associacions que presumptament han rebut aquests pagaments han fet cas als seus requeriments perquè aclarissin si van rebre una prestació econòmica i que va haver de recórrer al Ministeri de Consum, on hi havia els convenis subscrits.

Aquesta informació, afegeix l'entitat, és pública i a disposició dels ciutadans tot i que la llei no obliga a fer-la pública en les seves respectives pàgines web ni donar-la a conèixer entre els socis.

Un dels pagaments que recull Facua correspon al novembre del 2020 i va anar adreçat a l'OCU, que va percebre 20.000 euros durant la celebració del Fòrum Internacional Euroconsumers i va incloure, entre els participants, la participació de la gerent de responsabilitat social de Mercadona, Adela Torres.

L'OCU ha admès que ha firmat un conveni amb Mercadona per fer jornades i esdeveniments "d'interès per als consumidors" i l'ha registrat davant del ministeri de Consum, de la mateixa manera que ho ha fet amb altres entitats, cosa que "permet la llei" i que es fa "a la resta d'Europa". En concret, el cas del qual parla Facua és una jornada organitzada amb diversos països sobre sostenibilitat alimentària on "Mercadona va participar com a espònsor" i va fer una intervenció.

En declaracions a l'ACN, Ileana Izverniceanu, directora de comunicació i relacions institucionals de l'OCU, ha assegurat que la legislació espanyola "és la més protectora i la més restrictiva respecte a la resta de països europeus" pel que fa als convenis amb empreses i ha defensat que els anàlisis de productes que publiquen es fan en "laboratoris independents". "La nostra independència és a prova de foc", ha afirmat Izverniceanu.

D'altra banda, el 2015 la cadena de supermercats va constituir la Mesa de Participació amb les Associacions de Consumidors, que es presentava com un fòrum de debat i comptava amb la participació de les cinc entitats que havien rebut pagaments. Segons Facua, les entitats signaven un conveni cada any amb Mercadona que es comprometien a no fer públics i en què a canvi de les quantitats percebudes les associacions feien enquestes anuals, elaboració d'informes, la participació en jornades i el contingut.

D'acord amb Facua i citant la informació aportada pel Ministeri de Consum, Fuci va reportar la signatura deu convenis amb Mercadona per valor de 119.342 euros entre 2015 i 2022, Cecu nou (117.527 euros) i Unae vuit (97.042 euros) dels quals cap el 2017 i 2018 tot i que el seu logo consta en un document amb conclusions sobre els hàbits de consum juntament amb altres associacions.

Ceaccu, dissolta el 2017, no va presentar cap conveni al Ministeri, tot i que, segons Facua, va participar amb les altres associacions en activitats juntament amb Mercadona; mentre que no disposa d'informació d'Ucauce, que, com que és andalusa, és la Conselleria de Salut i Consum de la Junta qui ha de facilitar la informació i encara no ho ha fet.

Mercadona col·labora amb les entitats per "protegir i informar el consumidor"

De la seva banda, Mercadona ha explicat que juntament amb diferents entitats van constituir el 2015 la Mesa de Participació-Associacions de Consumidors, un "grup de treball" que "de forma transparent i independent" desenvolupa la "missió comuna" de "protegir i informar el consumidor". La cadena de supermercats subratlla que el web www.mesaparticipacion.com informa de les activitats que fa.

La firma també indica que la mesa fa reunions periòdiques per analitzar "temes d'interès" com noves normatives, etiquetat, seguretat agroalimentària, nutrició o responsabilitat social, entre d'altres. A més, assegura que l'organisme compta amb l'ajut d'un comitè científic que l'assessora.

Entre d'altres, anualment es fa una enquesta sobre hàbits de compra i de consum que es dona a conèixer en el marc d'una jornada a la qual es convoca els mitjans de comunicació.