La Fundació del Convent de Santa Clara ha organitzat aquest divendres una trobada empresarial de 9 a 11 del matí al convent de Santa Clara a Manresa. Gabriel Prat i sor Lucía Caram, president i directora de la Fundació, han sigut els encarregats de presentar la trobada. En la seva intervenció han destacat que com a Fundació l'objectiu no és només atendre les persones i ajudar-les a cobrir les seves necessitats del dia a dia, sinó acompanyar-les en el procés de transformació de les seves vides, segons es destaca en un comunicat de la Fundació. Afegeix que aquesta transformació passa per una formació de qualitat orientada a les necessitats reals del teixit empresarial de l'entorn que garanteixi la idònia integració a l'entorn laboral.

L'acte ha prosseguit amb la ponència de Jorge Graupera, advocat membre de la comissió d'estrangeria de l'ICAB (Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona). En la seva conferència ha destacat els punts clau del nou Reglament d'Estrangeria en l'àmbit de la contractació de persones estrangeres. La jornada ha continuat amb el testimoni del jove Matthew Kwofie i Carlos Llorente, representant de l'empresa Cardoner Group, que ha exposat la seva experiència com a empresa del territori que aposta per la contractació de joves. Per la seva banda Kwofie ha esplicat que s'ha formay en Electricitat i Manteniment de Plaques Solars i ara començarà la seva relació laboral amb el Grup Cardoner, contractació que li permetrà regularitzar la situació administrativa. Jordi i Marc Vilaseca, en representació de la Joviat, han donat valor a la importància d'apostar per la formació. La col·laboració de l'escola amb la Fundació ha sigut un èxit els darrers cursos acadèmics, ja que ha donat beques a diversos joves en els cursos d'Hostaleria i Pastisseria, que actualment estan tots treballant en l'àmbit en què han tingut l'oportunitat de formar-se. Els últims a intervenir han sigut agents dels Mossos d'Esquadra, que treballen conjuntament amb l'entitat de sor Lucía Caram en el programa "Model Manresa", que incorpora els joves emigrants amb antecedents policials en un programa formatiu on es fa un acompanyament en l'àmbit dels valors, de l'idioma, de la sanitat i de l'esport, per proporcionar-los les eines necessàries per tenir una nova oportunitat. L'acte ha acabat amb un esmorzar a la nau gòtica del convent de Santa Clara.