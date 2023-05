Les patronals espanyoles Faconauto i Ganvam i la catalana Fecavem alerten que el 60% dels compradors de cotxes veuen "gens o poc efectives" les ajudes per comprar un vehicle elèctric. Segons una enquesta presentada aquest divendres a l'Automobile Barcelona durant la jornada 'Canvis en la mobilitat, com afecta la ciutadania?', el preu, l'autonomia, la manca de punts de càrrega i de pàrquings i les subvencions insuficients són les principals traves a l'hora d'adquirir un endollable. David Ortega, consultor de Mumvi, solucions de mobilitat, ha alertat durant la presentació d'un estudi sobre les baixes emissions, que l'edat mitjana del parc de turismes és de catorze anys i que "a aquest pas, Espanya es convertirà en el ferroveller d'Europa".

Ortega ha detallat que a Alemanya els cotxes tenen una antiguitat mitjana de només vuit anys i ha subratllat que l'envelliment del parc automobilístic a l'Estat és un "problema greu de seguretat i sostenibilitat". Per aquesta raó, ha fet una crida a les autoritats a "treballar per la renovació dels vehicles". "Això no només passa amb els turismes, també passa amb els camions, els comercials lleugers i amb els autocars, que tenen una edat mitjana de dotze anys", ha reflexionat en veu alta.

Les ZBE són efectives

El consultor de Mumvi ha presentat un informe que detalla que les zones de baixes emissions han estat efectives i que els estudis indiquen que gràcies a elles ha millorat la qualitat de l'aire, s'han reduït les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i que la gent ha utilitzat més el transport públic. Davant d'aquests resultats, ha considerat que aquest model s'hauria d'estendre a més municipis.

Les ajudes no són suficients

Ignacio Moya, director d'assumptes públics i jurídics de Faconauto, ha relatat que per tal de tenir un parc automobilístic més sostenible caldria millorar els incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES). De fet, segons Faconauto, el 80% dels compradors de vehicles endollables no han accedit a aquestes ajudes i un 60% dels que sí que ho han fet diuen que són gens o poc efectives. A tall d'exemple, ha explicat que molts d'ells han hagut de declarar aquestes subvencions a la declaració de la renda sense haver-les cobrat.

Més de la meitat dels desplaçaments es fan en vehicle privat

Avui en dia, el vehicle privat- comptabilitzant els turismes, les motos i les bicicletes- s'utilitza en més de la meitat (52%) dels 5.700 milions de trajectes que es fan anualment a Catalunya, segons dades de l'Associació Nacional de Venedors i Reparadors de Vehicles (Ganvam). De fet, Catalunya aglutina el 17% dels 33.400 milions de desplaçaments que es fan arreu de l'Estat, i el cotxe és vehicle privat més emprat, ja que es fa servir en un de cada tres trajectes.

Les motos s'usen en el 16% dels desplaçaments

Per la seva banda, les motos cobreixen un 16% dels desplaçaments a Catalunya, enfront del 6% del conjunt de l'Estat, cosa que evidencia que al principat és una de les solucions de mobilitat més utilitzades pels ciutadans. En l'informe presentat aquest divendres per Ganvam destaca que el 3% dels 1.800 milions de trajectes que es fan a Catalunya en cotxe, un 3% es fan en 'car sharing'. De fet, segons la patronal, la mobilitat compartida és una oportunitat de negoci pel sector de la distribució de vehicles. Ganvam calcula que, dels 15.450 milions d'euros anuals que la mobilitat com a servei generarà en el sector de la distribució de vehicles, les solucions de mobilitat suposaran un volum pròxim als 2.700 milions d'euros per les petites i mitjanes empreses, cosa que obre la porta a nous models de negoci .

Crida a la unió del sector

Fecavem ,Ganvam i Faconauto han aprofitat la jornada per demanar la unió del sector de la distribució d'automoció i han fet una crida a ser forts davant els reptes i canvis que marca la societat i el context actual. Paral·lelament, també han demanat a fer un esforç d'entesa amb l'Anfac (l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions) i que les administracions, a través dels seus governs, escoltin les demandes del sector.