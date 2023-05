Pràcticament tots els consumidors catalans han detectat el 2022 l’augment de preu dels productes frescos al supermercat i una mica més del 60% diu haver retallat la compra d’aquests articles per aquest motiu. Així ho recull la cinquena edició de l’Observatori dels frescos d’Aldi, un estudi que conclou, també, que a Catalunya es gasta molt més en frescos que a Espanya al seu conjunt.

Parlen de productes com el pa, la xarcuteria, els ous, la carn, el peix i marisc i les fruites i verdures. D’acord amb aquesta anàlisi, el pressupost anual destinat a la compra d’aquesta mena de productes va ser de 2.089 euros a Catalunya, gairebé 200 euros més que els 1.901 que reflecteix l’estudi a estatal estatal. Aquesta xifra és pràcticament la mateixa que la de l’any anterior, cosa que significa que la caiguda en el consum de productes frescos és general, perquè si s’hagués comprat el mateix, la despesa hagués estat molt més gran, atès l’augment de preus.

«La relació qualitat-preu (74,5%) i la qualitat (55,1%) continuen sent els factors que més es tenen en compte en la compra de productes frescos a la comunitat catalana», apunta Aldi, que fa aquest estudi amb una enquesta a una 3.200 persones i amb l’ajuda de Kantar i Séntisis. Malgrat això, «els consumidors no han estat aliens al context inflacionista que vivim, i el preu s’ha consolidat com un aspecte clau per a prop de la meitat de famílies (49%) a l’hora de fer la compra de frescos al supermercat», afirma.

No és estrany, llavors, que tres de cada cinc clients a Catalunya assegurin haver comprat menys producte fresc enguany. De fet, l’informe revela que la demanda ha caigut a Espanya un 8% en relació al 2021.

Tot i així, les dades recollides per Aldi evidencien que els productes frescos continuen suposant una part important del pressupost anual en alimentació dels consumidors: segons l’observatori, aquest tipus de productes suposen el 43,2% de la despesa. Lideren el rànquing la fruita i la verdura, amb el 37,4%; després, la carn fresca (25%); la xarcuteria (15,3%); i el peix i marisc (13%).

De fet, les estadístiques internes d’aquesta cadena reflecteixen que en aquest grup en concret es va vendre el 8,5% més de productes frescos el 2022 que el 2021. «En un context marcat per la pujada de preus, el model de descompte d’Aldi, que té integrada l’experiència i el saber fer necessaris per assegurar un ajust continu dels processos per aconseguir estalvis de preu per al consumidor, adquireix especial rellevància», argumenten des de la cadena. «L’esforç per contenir els preus i continuar facilitant vies d’estalvi als consumidors, especialment en aquesta mena de productes bàsics que són els que més incidència tenen en la cistella de la compra dels espanyols, ha estat crucial», conclouen.