El Cercle d’Economia demana consens polític per superar l’estancament del nivell de vida

Consens i gestió política amb mirada a llarg termini. Aquestes són les reclamacions principals del Cercle d’Economia en la nota d’opinió sota el títol «Reactivar el futur», amb la qual emmarca la seva pròxima reunió anual, que se celebrarà del 29 al 31 d’aquest mes a Barcelona, en què intervindran el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Pere Aragonès i el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo.

En la presentació al costat del director general de l’entitat, Miquel Nadal, Guardiola ha subratllat aquest dilluns l’«estancament» de l’economia espanyola i de la catalana si es posen les «llums llargues». Admet millores a curt termini, però el producte interior brut (PIB) per càpita segueix al nivell de 2007 i respecte a Europa, se situa en la meitat i les xifres de 2021 eren «molt semblants a les de 2000».

I a Catalunya encara ha estat pitjor respecte al conjunt de Espanya, especialment entre 2000 i 2007. Tot això reflecteix, va afegir, que el nivell de renda que es va aconseguir entre 2000 i 2007 va ser «fictici» i es va purgar posteriorment amb una devaluació interna.

Quant al paper dels empresaris, Guardiola admet que a Catalunya el col·lectiu han estat massa poc inclinat a guanyar grandària. Només amb reformes estructurals consensuades es caminaria per aquesta senda destinada a millorar la productivitat, va dir el president del Cercle.

El Cercle adverteix que la competència electoral «legítima i necessària» no pot ser «excusa per a la paràlisi o per fer grans promeses que poden incrementar encara més el deute púbic que acumula Espanya». Al llarg de la seva anàlisi aplaudeixen que s’hagi superat «la dècada perduda» a Catalunya i que hi hagi un Govern «que executa un meritori gir pragmàtic i una oposició que aposta per superar la dinàmica de blocs».

Quant a la política espanyola, el Cercle recorda que la falta de consens i la crispació política «afebleix l’Estat» i «no només empobreix el poder legislatiu sinó que pot provocar conseqüències no desitjades en qüestions tan transcendentals com la creació d’un parc d’habitatge públic de lloguer o l’augment del deute públic que la reforma del sistema de pensions pot provocar».

El Cercle constata «amb preocupació» que a Espanya «el vincle generacional es podria estar degradant» i convida a una «gestió competent» a Catalunya i virar cap al consens en la política espanyola.