Els campus Vic i Manresa de la UVic-UCC creen una oferta conjunta de formació contínua d'empresa

Els campus Vic i Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) tindran, a partir del curs que ve, una oferta conjunta de programes de formació contínua en l’àmbit de l’empresa. La iniciativa l’han impulsat conjuntament la Fundació Universitària Balmes, i la Fundació Universitària del Bages. La seva voluntat, detallen, és "oferir als professionals i a les empreses, especialment de la Catalunya central, la possibilitat d’actualitzar els seus coneixements en àmbits com la direcció i l’administració d’empreses, la gestió financera, el comerç digital, el lideratge o el màrqueting, amb programes innovadors, en un context universitari i sense sortir del territori".

De manera inicial s’oferiran set programes, quatre de màster i tres de postgrau, que ja estan comercialitzant les escoles de postgrau dels dos campus i que estaran actius a la tardor. L’objectiu és ampliar aquesta oferta amb vista a cursos posteriors amb noves propostes, tant de l’àmbit d’empresa com d’altres, com el de la salut o l’educació.

Entre els programes compartits hi ha l’Executive MBA, que ja s’impartia aquest curs, un màster d’un any adreçat a perfils directius i pensat per treballar coneixements i habilitats per a lideratges d’alt impacte en organitzacions responsables i en innovació contínua. La nova línia formativa també inclou els màsters en Màrqueting Digital i en Sport Management & Màrqueting, que fins ara impartia el Campus Vic, i en Direcció Comptable, Financera i Tributària, que es feia a UManresa. Pel que fa a postgraus, n’hi ha tres: en Màrqueting Digital i e-commerce, en Màrqueting Digital i Business Analytics, en Fiscalitat i Finances, en Comptabilitat i Finances, en Comptabilitat i Fiscalitat, i en Direcció de Persones i Organitzacions.

Sota l’epígraf “Executive Innovation”, tota aquesta oferta conflueix en una sola línia metodològica, que “aplica tendències formatives disruptives i suma la innovació a l’àmplia experiència docent de la UVic-UCC per contribuir al creixement humà i transversal de l’empresa”, explica Eduard Prats, director de l’Escola de Postgrau de la UVic.

Els cursos s’adrecen especialment a “professionals que tenen formació prèvia i experiència, possiblement amb altes dosis de responsabilitat i amb poc temps lliure, que busquen elevar el seu impacte, ampliar oportunitats i obrir-se a nous horitzons”, diu Prats. Per això es proposa flexibilitat d’horaris i un model híbrid, com també “l’enfocament efectiu i a resultats, i a la integració immediata d’uns coneixements actualitzats i aplicats en un entorn en evolució i en transformació constant”, afegeix Carlota Riera, directora de Desenvolupament Corporatiu de la Fundació Universitària del Bages.

Jordi Baiget, director general de la Fundació Universitària Balmes, considera que la nova oferta conjunta és “un exemple més de com la UVic-UCC és un ens d’equilibri territorial i un dels principals motors de coneixement i d’innovació de la Catalunya central”. “La responsabilitat de la Universitat és ser una eina estratègica compromesa amb els sectors d’especialització i integrada en el teixit econòmic de l’entorn, i accions com aquesta fan tangible aquesta vocació”. Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages, subratlla que “aquesta oferta conjunta és un símptoma del potencial de la Universitat per donar resposta a les necessitats tant dels professionals com de les empreses. A més, és una mostra del seu compromís amb el territori i el seu desenvolupament”.