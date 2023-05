Medical Bastos, a Sant Fruitós de Bages des del 2009, on es va traslladar provinent de Navarcles per guanyar metres i millorar la logística, està immersa en la celebració del 25è aniversari, amb activitats fins al 15 de juliol.. El seu creixement ha estat sostingut al llarg dels anys, ha passat de 2 treballadors el 1998 a una plantilla de 55 empleats, a qui s’han adreçat les activitats de la celebració, com ara una jornada de portes obertes per als seus familiars i amics, entre d’altres, i que ha preparat una comissió formada per 5 voluntaris. La celebració també té una projecció exterior, en l’àmbit comercial, amb diverses promocions.

Jaume Membrive, gerent de Bastos Medical i al capdavant de l’empresa des de la seva creació, afirma que «portem anys en el procés de digitalització però precisament l’any del 25è aniversari desapareixen els catàlegs». Afegeix que aquesta transformació del catàleg físic al web ha comportat la desinversió en paper, "invertíem vora 300.000 euros en paper i correus i ara tot això ho invertim en webs, ja n’hem presentat dues de noves, ja portem 2 anys fent webs noves».

Centrada en la venda de subministrament de material i equipament mèdic, la seva facturació s’ha situat els darrers dos anys al voltant dels 13 milions d’euros i la previsió per a aquest any és que sigui inferior per «la parada al sector malgrat les dades macroeconòmiques», diu Membrive. El negoci es focalitza a donar resposta al subministrament de productes i instruments en un marge de 24 a 48 hores a clients que fan comandes petites. El gerent de Bastos Medical destaca que l’any 2020, el de l'aturada per la pandèmia, van facturar 21 milions, «vam suar molt per trobar producte. I els clients et trucaven absolutament desesperats. Va ser dur, però econòmicament ens va anar bé, hi va haver molta feina i molta pressió, però ja està».

El seu repte de futur és «la millora de l’activitat d’aquests webs i del seu posicionament a Google. Hem fet una gran inversió en això, perquè el meu usuari, que de fet és de dues generacions diferents, està canviant la manera de comprar, ara ja no és per telèfon sinó per web». I amb aquest canvi «tenim més competidors perquè amb el catàleg hi havia poca gent a Espanya capaç de fer-ne com els nostres». Continua: «El meu client deia vaig a Medical i demà ho tinc, i evidentment això és el repte que afrontem ara. Jo crec que aquesta transició ens durarà un parell d’anys, però comencem a tenir algunes dades positives. Ara mateix ja portem cinc mesos sense catàleg. De fet tenim la web des del 2000, però una altra cosa és dependre només de la web, que és la situació nova».

Actualment disposa de tres marques: Medical Express, de subministrament mèdic; Medical Vet, especialitzada en veterinària i creada el 2002; i Bel Express, de l’àmbit de l’estètica i la perruqueria, des del 2007. El 2008 es va crear el departament de venda hospitalària i el 2012 es va engegar el projecte de Sportmed, la divisió esportiva de l'empresa . El 2014 es va obrir la botiga física, amb 685 m2 del total de 5.000 m2 de les instal·lacions.

L’empresa, que disposa de més de 40.000 petits clients, més de 500 proveïdors i més de 30.000 articles a la venda, també treballa en la reducció de la seva petjada de carboni amb la introducció del cartró triturat en lloc de l’ús de plàstic en els seus transports.