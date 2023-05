El nou projecte de Torre Busquet de Manresa obrirà el juny com a espai gastronòmic i cultural

Dins la primera quinzena de juny és el calendari amb què treballa Jordi Cortès per obrir el seu nou projecte lúdic i gastronòmic a la Torre Busquet de Manresa, al sector Viladordis. El propietari del Sielu (enguany la sala celebra el 42è aniversari) vol que l'espai sigui «una àgora cultural, on cada dia passin coses». Punt de trobada, lloc de concerts, espai de sorpreses gastronòmiques. Cortès ha confiat en el reputat Diego Alías, propietari del restaurant de Josa del Cadí Ca l'Amador, per dirigir-ne la proposta gastronòmica, i tindrà Roger Alcaraz com a responsable de cuina. Alías dissenyarà l'oferta sense deixar els fogons de Ca l'Amador, mentre que Alcaraz canvia la cuina del Celler de Sallent, que tanca portes aquest dissabte, per les del nou espai manresà.

Cortès ha llogat Torre Busquet a Pep Aligué, els pares del qual van adquirir la finca (una obra d'aire noucentista de mitjans del segle XX) a començaments del 2000. El maig del 2003, Torre Busquet obria com un espai especialitzat en banquets i convencions, una activitat que encara manté, tot i el canvi de format que han experimentat amb els anys aquest tipus d'esdeveniments. Jordi Cortès buscava un espai de les característiques de Torre Busquet, un espai amb jardí i multiús, per donar sortida al que entreveu com les noves tendències en el consum gastronòmic i d'oci: «Ha canviat la manera de relacionar-se, ara hi ha més espontaneïtat i calen espais més grans. També hi ha molta demanda de locals per a festes i esdeveniments privats».

Tot això li ofereix Torre Busquet, amb una sala de 600 metres quadrats, dos jardins i un pàrquing per a més d'un centenar de vehicles. Són 12.000 metres quadrats, en total, dels quals 7.000 utilitzables per a les activitats que Cortès té pensades.

El responsable del projecte està acabant de dissenyar els detalls d’un projecte que vol que sigui atractiva per a tota la ciutat. Els horaris d’obertura de Torre Busquet seran de dimecres a divendres a partir de les 7 de la tarda, i els dissabtes i diumenges, a partir de les 12 del migdia.

A més d'Alías i Alcaraz, l'equip que liderarà el projecte de la renovada Torre Busquet l'integraran David Navarro (conegut pel seu pas per Glaç i Carlins), com a responsable de la «cocteleria d'autor»; Xavier Martínez i Alba Martínez (de Killing Weekend) com a directors de l'espai; i Vicky Garcia, Anna Solsona i Josep Ferrer (l'equip gestor del Sielu) com a dinamitzadors de l'activitat.

L'objectiu és convertir Torre Busquet en «un espai que sorprengui, que sigui una experiència no només gastronòmica, i adreçat a un públic ampli, com ho ha estat El Berenador de l'Agulla», un altre dels establiments dirigits per Cortès, i on acaba de traslladar-se Cal Bisbe, l'hamburgueseria que ocupava una part del Sielu original, que ara recupera la sala de la plaça Valldaura.

Diego Alias avança que la cuina de Torre Busquet serà «desenfadada, molt divertida, amb plats de Ca l'Amador». I que serà una oferta «per a tothom, amb preus de platets dels 4 als 15 euros». «Serà tapeig, però també una proposta camaleònica, com una food truck fixa».