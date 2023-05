Una vintena d’empreses s’interessen per l’inici de la comercialització de les parcel·les del polígon d’Olvan

La seu de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà ha acollit, aquest dijous, una sessió informativa sobre l’inici del procés de comercialització de les primeres parcel·les del sector d’activitat econòmica Rocarodona-Olvan. Hi han participat representants d’una vintena d’empreses interessades de la comarca.

Una part de l’equip comercial de l’INCASÒL ha explicat els detalls de la posada en marxa del polígon d’Olvan i de la comercialització de la Fase 1, és a dir, de les primeres 14 parcel·les per a usos industrials, comercials i oficines. Les superfícies oscil·len entre els 13.000 m2 de sòl de la més gran i els 1.800 m2 de sòl de la més petita. Cinc de les parcel·les estan urbanitzades i pel que fa a les nou restants, està previst que les obres d’urbanització finalitzin el primer trimestre de 2025, tot i que la comercialització s’ha obert en paral·lel a la realització d’aquestes obres.

El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols i l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, han agraït a totes les empreses que han posat la cara i els seus projectes per defensar, davant de les institucions, la importància d’activar finalment el desitjat polígon d’Olvan. En aquest sentit han recordat la feina feta durant els darrers mesos i també han destacat la bona entesa que s’ha generat entre l’ACEB i l’Ajuntament d’Olvan amb el Departament de Territori, l’INCASÒL i tot el personal comercial i tècnic.

Josep Maria Serarols ha mostrat la satisfacció d’assolir aquesta primera fita, l'inici de la comercialitzatzació de la totalitat de la Fase 1, i no per separat com estava previst inicialment, però ha avançat que cal continuar treballant perquè s’activin com abans millor la totalitat de les hectàrees per disposar de més sòl industrial de gran format al Berguedà.

Durant la sessió, l’equip comercial ha explicat com procedir per a la presentació d’ofertes i quins són els terminis, així com el funcionament de l’obertura d’ofertes i la seva adjudicació i el posterior pagament. Els interessats en participar en el procés poden fer-ho fins les 14:00 hores del dia 22 de juny de 2023 per fer la seva sol·licitud via telemàtica i tota la informació es pot consultar a https://incasolsolars.cat/olvan.