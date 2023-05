Oller del Mas posa a la venda el seu primer vinagre elaborat amb Picapoll Blanc

El celler bagenc Oller del Mas ha llençat al mercat Aim, el seu primer vinagre elaborat 100% amb picapoll. El vinagre, assegura el celler, "es caracteritza per la identitat, la força i la intimitat

de la varietat autòctona per excel·lència, el Picapoll Blanc. La base és el Picapoll blanc i el microclima de la finca és el vector per crear

les mares del vinagre. Tot això amb un curat i llarg procés de criança de 18 anys en soleres". Quant al sabor, el celler el defineix com amb "potència acètica i agredolça fusionades amb les notes d’envelliment de la solera. Elaborat a través de l’acetificació pel mètode Orleans, després de quasi 20 anys s’obté 1/3 part de la bóta més vella. Seguidament, se li afegeix most de raïm per donar-li el toc personal i s'embotella". El Picapoll Blanc prové de la parcel·la del Simulacre, a 280 metres d’altura i un sòl franco- argilós.

Aim surt al mercat amb una producció limitada de només 334 ampolles de 250 ml..