El Departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural incrementa les ajudes als ramaders per comprar farratges fins als 10 o 12 milions d’euros per compensar les despeses que generarà en els ramats que no puguin pasturar els pròxims quatre mesos, que seran «més durs». En una reunió aquest divendres amb la Taula Agrària, la conselleria ha acordat que donarà entre 5 i 75 euros per animal i que també subvencionarà els apicultors i a les granges de conills. Aquest paquet d’ajudes pretén complementar l’anunciat pel govern espanyol arran de la sequera i estarà «disponible com més aviat millor». Paral·lelament, Acció Climàtica ha informat que les explotacions que ho necessitin es podran acollir a un ERTO temporal per la sequera.

Aquests ajuts directes s’han articulat de forma urgent per complementar els anunciats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que el Govern «considera que són insuficients per cobrir totes les despeses derivades de la manca de pastures». Concretament, el Departament donarà un ajut de 60 euros per cada unitat de bestiar de boví de carn extensiu i d’equí, 15 euros per oví i cabrum de carn extensius; i 75 euros per cada cap de boví de llet, i 15 pel cabrum de lleter. A més, durant la Taula Agrària, que va reunir representants d’Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), es va acordar ampliar les ajudes perquè també arribin al sector de l’apicultura i a les granges de conill. Els productors de mel que ho sol·licitin rebran 10 euros per arna i les explotacions de rosegadors seran compensades amb 5 euros per animal. En una atenció als mitjans després de la reunió, el secretari d’Alimentació, Carmel Mòdol, va destacar que l’ajut als apicultors és molt necessari perquè «la sequera també els ha afectat de manera molt directa». El coordinador d’Unió de Pagesos, Joan Caball, va celebrar aquest primer paquet de mesures pactat amb la Generalitat. Amb tot, ha subratllat que amb la part econòmica no n’hi haurà prou, ja que hi ha una «evident manca de farratge». Davant d’això, ha considerat que caldrà «col·laboració» entre territoris i «imaginació» per aconseguir-ne durant els pròxims quatre mesos.