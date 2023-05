Sovint les relacions laborals tenen paral·lelismes amb la vida política. De fet, el sindicalisme no deixa de ser una forma de política si ens atenim a l’etimologia grega de la paraula.

Al voltant de les eleccions municipals d’avui també se situa un debat entre les forces polítiques sobre les persones treballadores de les administracions locals. Plantegen el volum de les plantilles, la productivitat (novament), la organització o les àrees. Plantegen, des de la mala fe o des del desconeixement, l’amortització de llocs de treball o, en altres casos, incrementar les plantilles de determinades àrees.

La Valoració de Llocs de Treball és l’eina que tenen les administracions per retribuir de forma objectiva les persones treballadores en funció de les necessitats de cada lloc de treball. Es valora la formació i els coneixements necessaris, l’experiència, els factors de risc als quals pot estar sotmesa, els torns, etc. Els representants sindicals de les administracions participen conjuntament amb tècnics (externs o interns) i equip de govern en la realització de les valoracions. Sens dubte, és un mètode en què intervenen poc, o hi haurien d’intervenir, les ideologies dels governants. Però, sota el meu estricte criteri personal, crec que, de sortida, hi ha determinades àrees de les administracions locals que es valoren per damunt d’altres per part dels equips de govern.

I és aquí on apareix el paral·lelisme. En campanya de les eleccions municipals, aquestes mateixes àrees també són les més valorades en els programes electorals de la majoria dels partits polítics. Són aquestes les que ocupen els principals missatges comunicatius dels partits. Mentre que d’altres àrees s’obvien o, en el pitjor dels casos, s’utilitzen per estigmatitzar les persones treballadores que s’hi dediquen. Fa poc, en una entrevista, la Lali Vintró, qui fou regidora a Barcelona entre 1983 i 1999, deia que trobava a faltar que en campanya municipal es parlés de polítiques socials i situava com a principal repte de Barcelona la lluita contra les desigualtats.

Crec que és el repte de moltes ciutats, Manresa entre elles. I crec que en bona part les polítiques socials passen per tenir un coneixement exhaustiu de quina és la feina diària del conjunt de treballadors i treballadores dels serveis socials, els directes i els indirectes (les treballadores familiars, per exemple). Per tenir un coneixement detallat dels recursos i de la cartera de serveis de què es disposa. I per conèixer els indicadors de desigualtat de la ciutat. I cal posar en valor el treball del conjunt de plantilles que estan en aquestes àrees, sota un criteri tan simple com que cap democràcia pot fonamentar-se en una societat desigual.

Des de CCOO hem iniciat una campanya arreu de Catalunya per reconèixer el treball d’aquestes persones, però també per fer veure la seva problemàtica laboral (elevades càrregues de treball, alta temporalitat, angoixa i estrès, etc.) i posar en valor el treball de les plantilles de Serveis Socials dels Ajuntaments.