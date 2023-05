Abandonar la dependència dels combustibles fòssils, reduir les emissions de CO₂ i aconseguir la neutralitat de carboni són les accions més necessàries perquè l’augment global de les temperatures no superin els 2 graus aquest segle, com es va pactar als Acords de París 2015. La transició energètica, doncs, és l'única solució. I la millor forma de fer-ho és a través de la implementació d’energies d’origen renovable i netes, com la fotovoltaica.

La transició energètica va més enllà del compromís amb el medi ambient, també ho és amb la societat: tenir una energia més justa i en la qual el consumidor tingui un paper actiu. Segons l'última Enquesta de Condicions de Vida de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la pobresa energètica es va assolir el 2022 al 19% de les llars catalanes, coincidint amb l'escalada de preus de l'energia. Un model basat en el consum d'energia neta podria ajudar a combatre aquesta situació. A Catalunya hi ha un ventall d’opcions responsables amb el medi ambient, que a més a més, també estan compromeses amb la societat, garantint una energia més justa. Bassols Energia, és un d'aquests casos. Una comercialitzadora del mercat lliure que treballa únicament amb energia d'origen 100% verd com la fotovoltaica. Un compromís de fa més de 100 anys Bassols Energia opera des de l’any 2000 en tot el territori espanyol paral·lelament amb la liberalització del sector elèctric. Té el seu origen l’any 1905 en una empresa de la Garrotxa que distribuïa l'energia produïda a la central hidroelèctrica Molí Nou d'Argelaguer, situada a la zona de Banyoles i que seguia el curs del riu Fluvià. És a dir, 100 anys abans que naixessin conceptes com la transició energètica, Bassols Energia ja s'havia compromès amb un model en el qual l'energia d'origen renovable era el pilar. El model ha estat inamovible. En l'actualitat, Bassols Energia és una de les empreses del sector elèctric a Catalunya més compromeses amb l'expansió de l'ús de l'energia neta, sent el 100% de la qual comercialitzen. Sempre amb un model assentat en el territori i que posa al consumidor en el centre, oferint-li allò que realment necessita. L'energia solar, la solució més sostenible En els últims anys l’energia solar s’ha convertit en una de les solucions més eficients per agilitzar la transició energètica. I l'autoconsum fotovoltaic, a més, en un model de consum més democràtic en el qual el consumidor deixa de ser un subjecte passiu i intervé en la generació d'energia. Un sistema que també maximitza l'estalvi en la factura de la llum i garanteix la independència. L'any 2022 va tancar a Espanya amb 220.000 habitatges i 23.000 empreses amb instal·lacions d'aquest tipus. Bassols Energia és una de les companyies que aposta per la transició energètica amb totes les facilitats; oferint les millors solucions i encarregant-se dels tràmits necessaris. Però si alguna cosa destaca del servei que ofereix l'empresa catalana és, sens dubte, la seva obstinació constant a desenvolupar productes pioners per a la transició energètica i dirigits sempre al benestar del client final, com el Moneder Solar o la Bateria Virtual. Com compensar el valor econòmic amb Moneder Solar? El Moneder Solar permet optimitzar els excedents d’energia solar de tots els clients que tenen autoconsum. Per comptar amb una s'ha de tenir una instal·lació d'autoconsum amb compensació d'excedents. Aquests s'injecten a la xarxa elèctrica i la companyia ho compensa acumulant un valor econòmic en el Moneder Solar, al valor més alt del mercat, 0,13 cent/kW. Hi ha dues solucions: el client pot acumular els diners pels següents mesos o els pot compensar en la factura d’una segona residència. Aquest sistema compta amb una capacitat il·limitada i sense despeses de gestió, entre altres. Una solució revolucionària, ja que canvia el model tradicional de consum. Bassols Energia, una empresa compromesa Un altre aspecte important de Bassols Energia és la solidaritat. La companyia està compromesa a combatre la pobresa energètica. En primer lloc, ofereixen tarifes amb preus justos i sense lligams. Però, a més, ajuden els clients més vulnerables a accedir a totes les ajudes disponibles contra la pobresa energètica com l’abonament social d'electricitat. Hi ha un arrelament al territori visible a través d’acords amb associacions socials, que, sumat també a les ajudes concretes, lluiten contra aquest el fenomen de la pobresa energètica. En el cas de la Garrotxa compta amb acords amb la Fundació Concepció Juvanteny, per exemple, en projectes com l'acolliment familiar o la unitat AIDA, que ajuda a víctimes de maltractament i abús sexual, entre altres. Passa’t a un model de consum energètic compromès i construïm un món més sostenible.