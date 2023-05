La nova edició de la Fira ViBa, la Fira del Vi del Bages, ho té tot a punt per arrencar aquest divendres a Manresa. L'esdeveniment que promou el turisme local i que té per objectiu ser un punt de trobada, dinamització i projecció de la cultura del vi de Manresa i el Bages tindrà com a epicentre de la festa el Pati del Casino, on durant tot el cap de setmana es podran tastar els vins de la DO Pla de Bages i productes de la comarca del Rebost del Bages, en un espai que es dinamitzarà amb foodtrucks, activitats infantils, música i espectacles, han destacat els responsables de l'organització. El tret de sortida es farà divendres amb la Nit de Picapolls, una vetllada en què només se serveixen vins elaborats amb la varietat autòctona picapoll i que s'acompanya de gastronomia local i música en directe.

Una de les novetats principals d'enguany és la creació del Bacus, que serà la moneda pròpia de la fira. Es tracta d'una moneda de plàstic biodegradable que es podrà reutilitzar i que pren el nom del Déu romà del vi, que estudiosos el vinculen amb l'origen del nom de la comarca: d'un originari Bacus va derivar a Bacasis i, d'aquest, a Bages.

Una altra novetat de l'edició d'enguany és la introducció de diferents volums de servei amb l'objectiu que el públic pugui tastar més vins. El tast, d'un volum petit, pensat per a tots els que volen tastar molts vins, i la copa de vi, per als que en volen gaudir d'una manera més relaxada.

De manera prèvia a la fira que es farà al Pati del Casino, aquest dimecres se celebrarà a la Torre Lluvià el Sopar de la Fira ViBa i un tast de vins de les varietats autòctones recuperades dins el projecte que impulsa l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages i Ampans.

Amb l'objectiu de visibilitzar el vincle amb la història de la vinya i el vi, els matins del cap de setmana es faran itineraris guiats a poblacions bagenques per conèixer el patrimoni relacionat amb la història de la vinya i el vi. De l'època medieval es podran visitar els cups excavats a la pedra on fermentava el vi a la zona nord del Bages i les tines dels Manxons de Callús. El gran patrimoni de la pedra seca, reconegut el 2018 per com a patrimoni immaterial per la UNESCO, es podrà conèixer tot recorrent les propostes d'Artés, Fonollosa i en bicicleta a Sant Salvador de Guardiola. També, masies que obriran les portes, com la casa de la Culla de Manresa, o bé equipaments ara en desús, com el Celler Cooperatiu de Santpedor, que van ser cabdals per al desenvolupament vinícola de la comarca.

La programació d'enguany també inclou diversos tastos en establiments especialitzats amb la finalitat de donar a conèixer i promoure el comerç local.

La Fira ViBa està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la DO Pla de Bages i Bages Impuls, amb el suport d'institucions com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.