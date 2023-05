El president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha afirmat aquest dimarts que espera que la convocatòria avançada d'eleccions al Congrés dels Diputats per al 23 de juliol anunciada ahir per sorpresa pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no afectarà la concessió del segon PERTE de l'automoció. "La meva informació és que no afectarà. La preparació del segon PERTE estava molt avançada", ha assenyalat el directiu de l'automobilística en declaracions als mitjans després de participar a la segona jornada de la Reunió del Cercle d'Economia. En aquest sentit, confia que la segona part del PERTE es concreti aquest mes de juny.

Griffiths ha explicat que hi ha "inversions importants" que depenen d'aquestes ajudes, com per exemple una nova planta dins del complex de Martorell dedicada a l'assemblatge de bateries.