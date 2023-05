La botiga manresana Soler Elèctrica tanca després de trenta anys

Els temps estan canviant. O ja han canviat del tot. També per a un negoci veterà com Soler Elèctrica, la botiga del número 13 de la carretera de Santpedor especialitzada en venda de material elèctric, il·luminació i decoració, que el proper 17 de juny abaixarà definitivament la persiana. Després de trenta anys, l'establiment arriba a un punt sense retorn, explica la seva actual responsable Míriam Soler. La pandèmia, la crisi i la competència d'Amazon obliguen Soler a tancar el negoci. Mals temps per als autònoms, diu la propietària de l'establiment.

Soler Elèctrica va obrir portes el 1992 al número 114 de la carretera de Vic, en un locals d'un dels edificis que anys més tard anirien a terra per reorganitzar la Bonavista. Josep Soler i Imma Navarro, els pares de l'actual responsable, van decidir iniciar l'aventura comercial per aprofitar l'experiència com a electricista de Soler i l'atur capitalitzat de Navarro, que acabava de deixar la seva feina a Danone. Era el 1992. A començaments dels 2000, quan l'enderroc ja era imminent, el negoci es va traslladar a l'actual local, de propietat, de la carretera Santpedor.

«Eren bons moments per als electricistes. Hi havia molta obra nova i manteniment industrial», recorda Josep Soler. «Hi havia molts professionals, no com ara, que costa trobar un electricista». La seva filla, vinculada des de fa dues dècades al negoci, apunta que les làmpades per decorar els nous habitatges construïts «es venien com xurros». Els bons temps no van durar per sempre. La feina d'electricista ha canviat. «Ara és molt més especialitzada, amb molta més normativa i més electrònica i automatismes», explica Soler, que lamenta la desaparició de la figura de l'aprenent.

«Hi ha hagut molts alts i baixos, els últims anys, però la pandèmia ens va acabar de tocar», diu Míriam Soler, que, amb la jubilació dels pares, es va fer càrrec del negoci el gener del 2020. Un mes i mig abans del tancament pel coronavirus. Soler s'ho havia agafat, assegura, «amb il·lusió», i va renovar l'estoc de la botiga, que ha publicitat per les xarxes socials. Però no ha estat com esperava. «Hi ha hagut mesos que només m'ha arribat per pagar els autònoms. No m'hi podia fer un sou. Aquest febrer i març han estat bons, però l'abril va tornar a ser dolent, i vaig prendre una decisió». «A la gent no li arriba per comprar, i Amazon s'ho menja tot», diu la propietària, que ara buscarà una feina al comerç, la seva especialitat.

«És trist haver de deixar el negoci de la família», diu la mare, Imma Navarro, que, amb tot, celebra «poder marxar amb el cap ben alt». Navarro veu que el cas de Soler Elèctrica no és una excepció: «Manresa està perdent molt comerç de tota la vida. Només has de mirar la Carretera de Vic».

Fins al 17 de juny, l'establiment liquida existències, amb descomptes de fins al 50%. El proper pas serà posar a lloguer o vendre l'establiment: 200 metres quadrats, amb un ampli aparador.