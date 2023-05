Encara que les empreses solen mirar cap al futur per a crear valor, a vegades recuperar el passat també pot ser una idea empresarial amb molt de recorregut. Amb la idea de recuperar el patrimoni arquitectònic i històric d'Espanya per a construir un retir de luxe per als viatgers més exigents, Vestige Collection va néixer fa deu anys amb les labors de recuperació del Palau de Figueres a Astúries gràcies a l'impuls de Víctor Madera, especialista en medicina esportiva i fundador del grup Quirónsalud. Des de llavors, la família Madera ha adquirit altres immobles en diferents Comunitats Autònomes per a desenvolupar els "Paradors del segle XXI".

Els requisits que una propietat ha de complir per a incorporar-se al projecte són: estar situada en un entorn natural excepcional i en un escenari històric i cultural. L'objectiu és preservar llocs històrics singulars per a les noves generacions, així com protegir el patrimoni natural i cultural. La major part de les inversions de la companyia estan enfocades a edificis qualificats com a "béns culturals", amb trajectòria històrica, rellevància arquitectònica en cada població i comunitat, i una projecció significativa a la seva regió. Mitjançant tècniques de rehabilitació i una adaptació als nous usos, Vestige Collection planteja incorporar a la seva col·lecció fins a 25 propietats en els pròxims anys: 12 d'elles en format hotel i 13 viles que es lloguen senceres i que no disposen de recepció a Astúries, Balears, Extremadura, Galícia, País Basc i Madrid. Astúries, amb el Palau de Figueres, ha estat el bressol del projecte i la regió en la qual s'ha inaugurat la primera propietat de Vestige Collection. Es tracta d'una fortalesa de més de 500 anys que s'obre al Cantàbric i que ha necessitat més d'11 anys de rehabilitació. La resta de propietats es troben actualment en diferents fases del procés de desenvolupament i recuperació, i s'incorporaran a la cartera de Vestige Collection de manera progressiva. A Astúries, per exemple, on s'han invertit fins ara 30 milions d'euros, s'uniran de manera progressiva al Palau de Figueres durant els pròxims anys el Palau de Torres Donlebún (Barres), el Palau dels Pardo Donlebún (Figueres), el Palau de Marquès de Sant Cruz (Castropol), Vila Excelsior (Luarca), la Casona el Cercao (Llanes), el Palau dels Ducs d'Estrada (Llanes) i el Palau de Valledor (Castropol). Els següents passos de Vestige Collection seran la inauguració de dues noves propietats a Ciutadella (Menorca, Illes Balears). Es tracta de Son Vell, un hotel situat en el camp sud de l'illa en una finca de més de 180 hectàrees i amb 34 habitacions, i Santa Ana, una casa de camp. "L'illa de Menorca és un emplaçament molt especial per a la nostra empresa. Estem molt emocionats de poder presentar el nostre primer hotel aquí. Esperem que els hostes que ens visitin gaudeixin de l'illa i s'enamorin de la seva història, cultura i tot el que ofereix, de la mateixa manera que nosaltres ho hem fet", assegura Sebastian Styger, responsable de vendes i màrqueting de Vestige Collection. A les Illes Balears se situaran nou de les 25 propietats de la col·lecció, sis a Menorca, dues a Mallorca i un a Formentera. A Son Vell i Santa Ana s'uniran en els pròxims anys altres set propietats. En concret, està previst que tres de les propietats, dues d'elles a Mallorca (un hotel i un estate privat) i un nou hotel a Menorca, obrin les seves portes en els pròxims dos anys. Rehabilitacions que duren entre cinc i vuit anys Cada projecte de rehabilitació de les propietats que formen part de la col·lecció Vestige es prolonga entre cinc i vuit anys, segons el grup. En els treballs participen professionals de totes les disciplines: historiadors, arquitectes, artesans, paisatgistes, interioristes, il·luminadors, artistes.... El procés comença amb l'adquisició de béns culturals abandonats i la realització d'un estudi històric que estableix la viabilitat de la recuperació amb la intenció de retornar l'esplendor a cadascuna de les seves localitzacions. Totes les rehabilitacions es duen a terme respectant sempre l'autenticitat dels edificis per a adaptar-los a la demanda dels turistes més exigents. Per a cada projecte es realitza una intervenció ajustada al context històric i arquitectònic del lloc. Posteriorment, es reinsereix la propietat en la comunitat local i es decideix la seva classificació com a hotel. Tot el procés es realitza sempre amb la vista posada en la dinamització de la propietat i la comunitat en la qual se situa, mantenint sempre la identitat pròpia de cada lloc. La preservació, recuperació i rehabilitació de cadascuna de les localitzacions de Vestige es duu a terme mitjançant sistemes tradicionals de construcció, utilitzant materials locals i col·laborant amb artesans de la zona en la qual es troba la propietat. Per tant, el procés de rehabilitació suposa un impuls per a les economies locals de les zones en les quals es troben i es converteixen en un motor per al desenvolupament local. Són Vell, un viatge a la bellesa i la tradició menorquines Localitzat en una finca de 180 hectàrees, Són Vell, la pròxima incorporació a Vistage Collection, se situa en una casa pairal original del segle XVIII, que conviu amb una sèrie d'edificis tradicionals de cultiu situats al llarg de tota la finca. En els límits de la propietat també es troben cuidats jardins, cítrics, olivars i un hort ecològic. La propietat es troba a tan sols 20 minuts de la pintoresca ciutat portuària de Ciutadella, a deu minuts caminant de la cala Són Vell. La companyia assegura que en el procés de restauració que s'ha emportat a Son Vell s'ha procurat mantenir respecte per la identitat pròpia de l'edifici. En la propietat s'han conservat el marés (arenisca) i la pedra calcària tradicionals, així com la fusta original i els elements d'argila artesanal de la propietat. A més, la proposta gastronòmica de Son Vell té arrels en la cuina menorquina, realitzant un homenatge als ingredients i productes artesans més frescos de l'illa. Modernitzant receptes tradicionals i infonent-los un toc d'actualitat per a crear plats deliciosos, els quatre bars i restaurants de l'hotel ofereixen opcions per a tots els gustos. Palau de Figueres, l'origen de Vestige Collection Astúries, amb la rehabilitació del Palau de Figueres, ha estat el bressol del projecte de Vestige Collection i la regió en la qual s'ha inaugurat la primera propietat, que tindrà ús d'estigues privat. El projecte ha donat peu a Paisatges d'Astúries, la societat encarregada de l'adquisició d'aquesta petita i única selecció de retirs de luxe per als viatgers més exigents, englobats ara sota la marca Vestige Collection i en la qual s'han invertit fins al moment més de 30 milions d'euros, generant a més fins a 60 llocs de treball directe.