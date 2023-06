La Fira ViBa més gastronòmica va arrencar aquest dimecres amb un sopar basat en productes de proximitat a la carpa per a banquets del restaurant Mas de la Sala, a Sallent, amb l'assistència de prop d’un centenar de comensals.

El sopar va comptar amb un equip integrat per cuiners de cinc restaurants del Bages, el Bacasis, Cau de l’Ateneu i Laida, de Manresa, el restaurant Castelladral i l’amfitrió, el Mas de la Sala, de Sallent. Tots estan adherits a les Temporades Gastronòmiques del Bages, que promou Bages Impuls. La ubicació prevista inicialment era la Torre Lluvià, però es va haver de canviar a darrera hora per l’amenaça de pluja.

La presentació del sopar, conduïda per Nani Sala, xef del Mas de la Sala i president de Bages Impuls, va donar veu a tots els cuiners participants i als productors que eren presents, especialment els representants dels cellers que van aportar els seus vins per maridar amb el sopar: Abadal, Fargas-Fargas, Oller del Mas, Collbaix i Més que paraules.

Amb els vins de la DO Pla de Bages com a fil conductor, el menú va incloure productes de l’horta manresana, de Les Arnaules, Cal Codony i Cal Climent; el conill del Tatjé de Viladordis; i el formatge de Cal Cantaré, de Santpedor, tot acompanyat amb pa del Forn de Cabrianes.

El menú del sopar va consistir en una profiterola de brandada de bacallà, humus de pèsol del ganxo, coca freda del Serrallo amb seitons i romesco, arròs de verdures de temporada i espatlles de conill amb salsa de most i duet de cremós. De postres, es va servir un pastís de formatge amb el seu gelat i reducció de vi ranci. Aquest darrer plat va ser una de les sorpreses de la nit, ja que era la primera vegada que es podia tastar un gelat de formatge, nascut de la col·laboració entre la formatgeria Cal Cantaré i el Raiguer, un obrador de Navarcles especialitzat en pastisseria, pa i gelats. També va destacar la implicació dels vins de la DO Pla de Bages, no només com a beguda per acompanyar, sinó també com a ingredients d’algun dels plats, com va ser el cas del cremós de conill, que es va marinar amb un cava Gibert, com a homenatge al cellerista Josep Gibert, d’Artés, traspassat el desembre del 2022.