Malgrat les intenses pluges dels últims dies, que s’han repartit de manera irregular pel territori, la situació de manca d’aigua als cultius no s’ha revertit, i els embassaments tampoc no han aconseguit recuperar el nivell de manera significativa. Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua d’aquest dimecres, el pantà de la Baells estava al 26,01%, la Llosa del Cavall, al 21,01% i Sant Ponç al 29,83%.

Així, pel que fa als conreus de cereal del Bages, als llocs on ha plogut «hi ha hagut rebrot i hi surt herba, en el cas de l’ordi, per exemple, però en el blat no», afirma Josep Guitart, responsable d’Unió de Pagesos (UP) al Bages, «però no salven res». Afegeix que «ara mateix no ho sabem, és una incertesa absoluta» perquè els ruixats han fet retardar la sega «però no se sap si el rebrot completarà el cicle», afegeix. Estan pendents de l’avaluació dels perits. Guitart assegura, però, que l’aigua ha fet reduir una mica l’alerta pel que fa als incendis, tot i que depenent de les precipitacions i de les temperatures «d’aquí a quinze dies podríem tornar a estar igual», diu Guitart.

Quant a la situació de la vinya, «ara els ceps haurien de fer 1 metre i no arriben a 1 pam, i el merlot és el més afectat», assegura Jordi Crusellas, responsable de vinya d’UP al Bages, tot i que diu que la producció d’altres varietats, com el mandó, el picapoll, el cabermet i el sumoll, podria ser mitjana.

Afirma, però, que «la verema aquest any serà més curta». Crusellas sosté que depèn de moltes variables, de la l’edat del cep, «els joves es refan i reaccionen bastant bé, però als vells els costa perquè tenen una arrel més fonda, alguns ni han brotat, sobretot els de més de 25 anys, i s’han mort»; també de la pluviometria i de les calorades, i de les onades de calor, que «estressen molt el cep, i ara n’hi ha una o dues cada any», afegeix. A més, diu que als llocs on hi ha hagut calamarsades «ha fet caure el raïm perquè és grèvol, és molt delicat».

Crusellas explica que «ara es fa poda en verd, s’esbrolla, prioritzem la fusta de cara a la poda d’hivern pensant en la vida de la planta, que pugui sobreviure», perquè el brot sigui fort i pugui produir l’any següent.

Al Berguedà nord, el cereal «s’ha arreglat»

Al Berguedà la situació és diversa, la part sud és similar a la del Bages i a la nord hi ha plogut més i la secada no ha estat tan intensa. Amb les pluges, el cereal «s’ha arreglat», diu Toni Bascompte, coordinador comarcal d’UP al Berguedà, però no gosa fer estimacions de producció en aquests moments perquè depèn de les condicions de cada indret, i assegura que serà un any dolent. Compta poder segar a final del mes de juny, però si continua plovent gaires dies farà que la sega es retardi perquè hi haurà rebrot, i caldrà esperar. Assegura que on hi ha un problema greu és en el farratge per als animals de pastura, ja que no se’n troba i els preus s’han enfilat molt. Al nord de Berguedà, Bascompte diu que amb la pluja se’n pot tornar a plantar «i no es veu tan negre».