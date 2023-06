L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet una advertència a la població jubilada per alertar-la que augmenten les entitats bancàries que estan cobrant comissions de fins a 100 euros en els comptes corrents de persones retirades per la realització de tràmits rutinaris, com efectuar una operació presencialment a l’oficina.

L’entitat ha recorregut al cas pràctic d’un jubilat que tingui una pensió domiciliada d’almenys 900 euros al mes, retiri 400 euros mensualment i faci transferències per imports d’uns 300 euros, tot això presencialment, a la finestreta. L’OCU completa l’exposició del cas relatant el que cobren entitats bancàries com Banc Sabadell, BBVA i Bankinter, que penalitzen el client jubilat amb cobraments de 104, 96 i 78 euros, respectivament, amb caràcter anual. La targeta també comporta un cost per als pensionistes, segons relata l’OCU, que cita Bankinter i els 30 euros que cobra pel Compte Pensió, alhora que Ibercaja cobra 28 euros pel seu Compte Pensió, i Globalcaja, 18 euros, la mateixa xifra que CajaMar (excepte usuaris que ingressin almenys 1.037 euros, en aquesta última entitat). L’informe també inclou els cobraments pel manteniment del compte corrent: Banc Sabadell cobra 80 euros anuals si es domicilien rebuts i la pensió, i Globalcaja cobra 12 euros als que contractin el Pla Tu Elegeixes. Quant a la retirada d’efectiu a la finestreta, l’OCU recorre als exemples de BBVA, que cobra 2 euros per a retirades de menys de 2.000 euros, igual que CaixaBank, tot i que en aquest cas, si les persones tenen més de 65 anys, poden efectuar aquesta operació cinc vegades al mes gratis.