AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank especialitzada en el sector agroalimentari, posa a disposició dels clients el préstec Agroinversió, amb condicions preferents, per pal·liar la disminució d'ingressos provocada per episodis de sequera, ha donat a conèixer l'entitat en un comunicat. La iniciativa és complementària a les mesures anunciades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, així com per diverses comunitats autònomes i altres organismes públics, afegeix l'entitat.

Segons AgroBank, el préstec Agroinversió permetrà que les necessitats addicionals de liquiditat per fer front aquesta campanya es puguin tornar en terminis de temps més amplis. Els préstecs tenen una carència opcional d'un any, ampliable fins a quatre anys en cas de pèrdua total en cultius llenyosos. Per facilitar i agilitzar la gestió d’aquests préstecs, AgroBank informa que té a disposició dels clients de Catalunya 958 milions d’euros en finançament preconcedit. A més, els clients disposaran de l'assessorament de gestors especialitzats a tota la xarxa d'oficines de l'entitat, la més extensa d'Espanya i amb més presència a petits municipis. AgroBank explica que amb aquesta iniciativa també facilita l'accés dels clients a altres alternatives com les línies de l'empresa pública SAECA, que ofereixen un termini de fins a 15 anys amb carència opcional de fins a tres anys; préstecs de circulant de fins a cinc anys per afrontar les despeses i les pèrdues de la campanya; la possibilitat de rebre una bestreta de les indemnitzacions d'Agroseguro amb un termini de fins a sis mesos; i l'accés a les diferents línies d'assegurances agràries i ramaderes. El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, ha explicat que “el sector agroalimentari és una peça clau a l’economia i en els darrers anys ha demostrat la seva resiliència”. Per la seva banda, María Alsina, directora territorial de l’entitat a Barcelona, ha afegit que “per això, en aquets moments complexos, reforcem el nostre compromís facilitant el finançament a agricultors i ramaders”.