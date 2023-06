Males notícies per als fumadors . Des d'ara s'hauran de gratar una mica més la butxaca per continuar fumant. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) acaba de publicar la nova llista de preus de venda per a les diferents marques de tabac que ja estan en vigor. Els nous preus van entrar en vigor el cap de setmana passat a tot el territori nacional... Així que qui hagi anat a l'estanc o els diferents punts de vendes pot ser que ja s'hagi endut un disgust, especialment en algunes marques concretes disponibles al mercat.

I és que la decisió afecta directament diverses marques de tabac i els nous preus s'apliquen tant als paquets, unitats o envasos. Fa poc que ja s'havia modificat el preu d'algunes marques com Vegafina, Ashton Paradiso, Marlboro, L&M, Philip Morris i Chesterfield. Ara li ha arribat el torn a altres marques com Lucky Strike i Austin Red, entre d'altres, tal com es reflecteix al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) . Nou preu per a les cigarretes El preu per a les marques afectades per la modificació publicada al BOE serà el següent. En el cas de cigarretes, el preu per paquet i marca queda fixat en: Austin Red Originals: 4,20€

Lucky Strike Eclipse 21 Edició Limitada (21): 4,85€

West 21 (Edició Limitada) (20): 4,65€ Preu per cigar i marca Bullbran Negre XL Cigar (10): 0,13€ Burton Burton Red XL Cigar (10): 0,12€ Jockey Negre XL Cigar (10): 0,13€

Xarxa XL Cigar (10): 0,13€ Pujada de preu als cigars La nova pujada també toca de ple el preu dels cigars. Concretament en algunes marques que veuen incrementat el preu de venda per sobre dels 11 euros la unitat. Casa Turrent Casa Turrent 1880 Gordito Doble Claro C10: 12,00€

Casa Turrent 1880 Gordito Doble Maduro C10: 12,00€

Casa Turrent 1880 Gordito Rosado C10: 12,00€ Cohiba Cohiba Novedosos LCDH (25): 200,00€ Joya Nicaragua Joya De Nicaragua Clasico Medio Siglo Pata Negro C25: 7,65€ Meerapfel Meerapfel Churchill 7 × 47 (25): 55,80€

Meerapfel Doble Robusto 5 3/4 × 52 (10): 99,20€

Meerapfel Meir Pyramid 6 1/8 ×52 (25): 65,10€

Meerapfel Meir Robusto 4 7/8 × 50 (25): 49,60€ Montosa Montosa Robusto (20): 5,20€

Montosa Short Robusto (20): 5,00€

Montosa Toro (20): 5,40€ Partagas Flor De T. Partagas Mille Fleurs (5): 5,95€ Pipers Club Classic Cigar (10): 0,13€

Club Gold Cigar (10): 0,13€

Club Red Cigar (10): 0,13€ Plasencia Plasencia Reserva 1898 Robusto Mazo (40): 2,40€ Segons la publicació oficial, aquests nous preus començaran a aplicar-se a tots els estancs a partir d'aquest cap de setmana tant a la península com a les Illes Balears. A Ceuta i Melilla diverses marques de tabac han modificat els preus dels seus productes, incloent-hi cigarrets, cigars, cigars i tabac en pipa. Això s'aplica tant als paquets, unitats o envasos i afecta moltes marques diferents.