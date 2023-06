Presentat per Capital Energy l’últim trimestre del 2020 i dotat amb 50 milions d’euros, dels quals, en línia amb el seu pla estratègic, ja n’ha invertit vuit, Quantum és el vehicle inversor del grup dedicat a bussejar en el teixit emprenedor nacional i internacional, especialment a Europa, els Estats Units i Israel, a la recerca d’aquelles iniciatives avantguardistes impulsades per talents que donaran forma a tots aquells sectors de futur en què l’energia exerceix un paper fonamental.

Recerca de solucions per a l’emmagatzematge, desenvolupament de noves formes de mobilitat, gestió eficient de l’energia, ús de les dades per millorar l’operació i manteniment de les instal·lacions renovables... Capital Energy Quantum es dedica a identificar empreses emergents energytech amb potencial de transformació del sector energètic, i d’altres adjacents, de cara a arribar a acords i invertir-hi, així com a crear un grup de companyies escalables, innovadores i amb visió global.

La missió de Quantum és ajudar a desenvolupar equips i models de negoci, propiciar companyies sòlides i rendibles i trobar aquests emprenedors amb la capacitat de crear i transformar la indústria i la societat. L’empresa vol contribuir a la consolidació d’un desenvolupament econòmic global sostenible, en el qual la innovació i la tecnologia tinguin un rol crític.

Per portar a terme la seva missió, Capital Energy Quantum ha apuntalat fins ara diferents vies, com la inversió directa (capital de risc), l’associació amb empreses emergents (venture client) o el llançament de reptes d’innovació oberta, com els portats a terme, l’any passat, a Galícia i Castella i Lleó.

Però ara vol anar més enllà i, per fer-ho, acaba d’implantar un model únic en el seu àmbit d’actuació. Així, Quantum ha llançat un programa fet a la mesura de les necessitats que ha detectat en les companyies a les quals dona suport, especialment les que estan iniciant la seva etapa, que oferirà des d’un espai físic fins a serveis de formació, mentoring o networking, així com oportunitats de negoci o accés a finançament.

Així mateix, els emprenedors podran explorar la construcció de nous negocis a partir d’una idea, la incubació d’empreses o de la seva acceleració, i generar un ecosistema de caràcter internacional propici per a la creació i el desenvolupament d’equips i models amb capacitat d’oferir solucions als reptes als quals s’enfronta actualent la societat.

Aquest fons d’inversió forma part de l’aposta estratègica de Capital Energy per fomentar l’emprenedoria i generar una vasta xarxa de coneixement en l’àmbit de la sostenibilitat. Contribueix, a més a més, a recolzar l’estratègia d’impacte territorial arrelada a la companyia, i plasmada en el seu Projecte Territoris, recolzant el teixit industrial i talent locals.

Una aposta per la transformació energètica i digital

En dos anys i mig, Capital Energy Quantum ha apostat per companyies cridades a liderar la transformació del sector energètic i els serveis que presta a altres indústries.

* Hesstec. Companyia que desenvolupa solucions d’emmagatzematge híbrid.

* Klima Energy Transition Fund. Fons paneuropeu centrat en la transició energètica impulsat per Alantra i Enagás.

* Solum. Empresa sevillana creadora d’un paviment fotovoltaic capaç de generar energia 100% renovable.

* Stemy Energy. Plataforma de software que connecta i gestiona consumidors, i els permet participar de forma activa en el mercat elèctric i reduir la seva factura i la petjada de carboni.

* Veltium. Desenvolupa, fabrica i comercialitza solucions de hardware i software per a la recàrrega de vehicle elèctric.

* Infraclear. Firma nord-americana amb una base de dades de contractes del sector de les infraestructures sobre la qual ofereix serveis. A més, Capital Energy Quantum ha impulsat set projectes pilot d’empreses emergents de diversa índole: gamificació de comportaments sostenibles (Light); sistema de desagregació de consums elèctrics (Voltaware); BlockChain per a la certificació de l’origen de l’energia renovable (Flexidao); dispositius de càrrega intel·ligents (Chargy); realitat virtual per al manteniment de parcs eòlics (Onirix); models predictius meteorològics per a parcs eòlics (Vexiza) i quantificació dels efectes de la instal·lació d’aerogeneradors (AYEconomics).

Un projecte 100% sostenible

Amb més de dues dècades d’etapa, Capital Energy s’ha convertit en una de les plataformes d’energies renovables de més rellevància a la península Ibèrica, on compta amb una cartera de projectes eòlics i solars onshore superior als 25 gigawatts (GW) de potència i eòlics offshore d’uns 7,5 GW.

A través del seu pla de negoci, sustentat en la sostenibilitat i la digitalització, l’empresa advoca per impulsar una transició energètica ecològica i justa. Persegueix conciliar la contribució a la descarbonització de l’economia amb el foment del desenvolupament econòmic i social dels territoris on opera. En aquest context, Capital Energy, amb 16 oficines a Espanya i Portugal on treballen al voltant de 360 professionals, aposta també per fomentar l’autoconsum, per incrementar l’eficiència energètica i les tecnologies d’emmagatzematge, com el bombatge hidroelèctric i les bateries, i la producció d’hidrogen verd (mitjançant la seva participada Quantum Hydrogen) o els centres de dades renovables (a través de Box2Bit).