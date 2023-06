Com un roure que creix lent però ferm, així es construeix tota relació humana que aspira a perdurar. L'ingredient essencial d'aquesta fortalesa rau en un llaç de confiança, forjat amb el martell del temps i l'enyor de la dedicació. Precisament, aquí rau el cor de l'assessorament financer personalitzat. La seva essència no és una altra que un compromís de servei que va de la mà d'un acompanyament constant. Acompanyar i fomentar relacions de llarg termini amb els clients és l'essència de Banco Mediolanum, el model d'assessorament financer personalitzat gira entorn de la figura del Family Banker.

La nova campanya de comunicació de Banco Mediolanum 'Me dio la' és un fidel reflex de l'èxit d'aquest estret vincle entre cada estalviador i el seu assessor financer, el seu Family Banker, que està present en els moments vitals de les persones que acompanya.

Però, què és un Family Banker?

Un Family Banker de Banco Mediolanum és un professional financer altament capacitatiu i dedicat a proporcionar assessorament financer personalitzat i continu als clients del banc. L'objectiu principal d'un Family Banker és establir una relació sòlida i de confiança amb les famílies a les quals acompanya, abordant de manera integral totes les facetes de la seva vida financera. La idea darrere d'aquesta figura és que les necessitats financeres de les persones són diverses i canvien al llarg de la seva vida, de manera que necessiten un professional que entengui la seva situació en profunditat i pugui oferir solucions personalitzades. Ja sigui per a la planificació de la jubilació, la compra d'una casa, l'educació dels fills o simplement per gestionar el dia a dia financer, un Family Banker es converteix en un aliat constant.

Les avantatges de tenir un Family Banker de Banco Mediolanum per als clients són nombroses:

Atenció personalitzada: Un Family Banker coneix a fons els seus clients, el que li permet dissenyar estratègies financeres que s'ajustin a les seves necessitats i objectius particulars. Assessorament continu: Els Family Bankers no només es preocupen pels assumptes financers actuals dels clients, sinó que també intenten anticipar-se i planificar el futur, adaptant-se als canvis de vida i circumstàncies econòmiques. Confiança: En estar prop dels clients i demostrar un compromís constant amb el seu benestar financer, els Family Bankers generen una relació de confiança. Això proporciona als clients la tranquil·litat de saber que tenen un expert financer en qui poden confiar. Accés a una àmplia gamma de serveis i productes: Els Family Bankers de Banco Mediolanum poden proporcionar accés a una diversitat de productes i serveis financers, que permeten als clients gestionar totes les seves necessitats financeres.

‘Me dio la’, la nova campanya de Banco Mediolanum

Concretament, ‘Me dio la’ és un original joc entre el nom de l'entitat (Banco Mediolanum) i aquells intangibles que el client i la seva família reben del seu Family Banker, que, a més, és sempre el mateix.

Els anuncis d'aquesta nova campanya recullen el valor d'aquest acompanyament a través d'una emotiva combinació d'atributs i escenes quotidianes... I ara és quan et proposem un joc:

Número 1 en satisfacció de clients

El transmissor d'aquests valors és, sens dubte, el Family Banker, principal canal de relació de Banco Mediolanum amb els seus clients i el gran artífex que el banc sigui per quart any consecutiu l'entitat amb els clients més satisfets de la banca espanyola, segons l'estudi que publica cada any la consultora independent Stiga.

L'estudi ressalta que Banco Mediolanum és líder en 14 categories que lliguen directament amb alguns dels atributs que destaca la campanya ‘Me dio la’. Una d'aquestes categories principals és la de satisfacció dels clients amb el seu Family Banker.

De fet, l'últim estudi de Stiga reflecteix que el 95% dels clients s'identifiquen amb el seu Family Banker, que, a més, rep una puntuació de 9,08 sobre 10, la més alta del sector per la seva disponibilitat, assessorament i freqüència de contactes. Factors que són decisius per fomentar la satisfacció global i el compromís del client amb l'entitat. Al mateix temps, aquesta manera personal de fer banca és una oportunitat per a tots aquells professionals o futurs assessors financers que volen desenvolupar aquesta professió en plenitud.

Aquest tracte proper i constant permet a ambdues parts conèixer-se mútuament. El professional pot realitzar una planificació financera molt més ajustada a les necessitats reals de cada estalviador i acompanyar-lo en la gestió emocional de les seves finances i ajudar-lo a prendre les millors decisions.

En definitiva, la campanya ‘Me dio la’ neix per explicar aquest vincle personal a través de la veu de persones que parlen de la seva vida i de la satisfacció de sentir-se acompanyats per un professional format i proper en el camí cap a les seves metes.