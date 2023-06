Petita victòria de l'OPEP després de setmanes de poca fluctuació en el preu del petroli. L'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i altres economies productores (el que es coneix com a OPEP+) van acordar aquest cap de setmana estendre un any més les retallades de producció que tenen l'objectiu de reflotar el preu d'aquest carburant i el mercat ha respost tal com esperaven. Aquest dilluns al matí, el preu del barril de petroli cotitzava amb pujades que no es veien des de feia dues setmanes i que feia un mes que no eren habituals.

El preu del barril de cru que s'utilitza com a referència per a Europa (el Brent) arribava a pujar a primera hora fins als 78,7 dòlars, quan divendres no superava els 76. Per la seva banda, el seu equivalent als Estats Units, el West Texas Intermediate, rebotava per sobre dels 75 dòlars, un màxim que no s'anotava des de principis de maig. De totes maneres, a mesura que ha anat avançant la sessió, tots dos indicadors s'han suavitzat fins als 77 dòlars i els 72,8 dòlars respectivament, un increment de l'1% i del 1,5% respecte a divendres. "Es farà tot el que calgui per portar estabilitat a aquest mercat", resumia el ministre d'Energia de l'Aràbia Saudita, el príncep Abdulaziz bin Salman, després de la reunió a Viena de l'OPEP+. Són mesures, coincidia el ministre de Petroli de Veneçuela, Rafael Tellechea, que procuren "l'estabilitat del mercat energètic entre les nacions productores". Objectiu de l'acord L'acord, aconseguit en el si d'aquesta aliança en la qual participen els 23 països que extreuen més petroli dels seus jaciments, inclou reduir l'oferta total del grup en 2 milions de barrils diaris fins a finals del 2024 (en total, 40,46 milions), amb l'objectiu d'estabilitzar el preu del barril de cru per sobre dels 80 dòlars. Cal tenir en compte que abans que comencés la guerra a Ucraïna, aquest se situava entorn dels 140 dòlars. A més d'aquest rebaixa conjunta, hi ha diversos països que han decidit voluntàriament retallar més la seva oferta, com la mateixa Aràbia Saudita, que va anunciar que reduiria en 1 milió de barrils al dia el seu subministrament, el nivell de producció més baix en diversos anys. Context econòmic Tal com recorda Bloomberg, el marc en què s'ha arribat a aquest acord és una caiguda del petroli de l'11% a Nova York el mes passat que s'atribueix a l'impacte de la inflació, a l'enduriment monetari dels grans bancs, a una recuperació de la demanda xinesa menys fluida de l'esperada i els diversos problemes que han afectat el sistema financer. Així, calia esperar que l'OPEP+ mantingués la seva decisió sense canvis. Les úniques excepcions van ser Rússia, que no es va comprometre a reduir encara més la seva producció, i els Unió dels Emirats Àrabs, que es van assegurar una producció més alta per a l'any vinent. Segons la mateixa agència, aquest increment va generar reticències de països africans com Angola, Congo i Nigèria, que van fer retardar l'arribada a un consens. Malgrat tot, finalment l'OPEP+ va poder fer gala de front unit amb l'anunci de l'acord.