La Comissió Europea (CE) demana no prorrogar les mesures d'emergència implementades per la crisi pel preu de l'energia. En un informe, l'executiu comunitari considera que no hi ha "evidència" que l'ampliació de les mesures de reducció de la demanda, el límit als ingressos inframarginals i les intervencions minoristes siguin "necessàries o convenients". En el document, Brussel·les indica que ampliar les mesures d'intervenció en el mercat energètic ja "no sembla ni necessari ni aconsellable en el moment actual". "La Comissió confirma que no proposarà una pròrroga d'aquestes mesures de crisi", diu tot argumentat que el preu de l'electricitat ha disminuït a menys de 80 euros el megawatt hora i el preu del gas també s'ha estabilitzat.

Per la CE, els beneficis de l'actual límit d'ingressos a les inframarginals, en referència a les renovables i la cogeneració fixat en 180 euros el megawatt hora, "no compensaria l'impacte sobre la seguretat dels inversors i els riscos per al funcionament del mercat i la transició". Brussel·les defensa la seva aposta per no prorrogar més enllà del juny les mesures energètiques perquè els pics de preus que es van assolir el 2022 són "menys probables el pròxim hivern". A més, l'executiu comunitari remarca que l'aplicació del límit màxim d'ingressos varia molt segons l'estat membre, cosa que provoca "gran incertesa entre els inversors". Després d'una consulta pública, el document remarca que el límit ha afectat "la conclusió d'alguns acords privats de compravenda d'energia i altres contractes a llarg termini".