La directora general de l’INCAVI, Alba Balcells, ha anunciat que el 2024 totes les auditories de Vins de Finca Qualificada es faran amb l’aplicació de la tecnologia blockchain, que permetrà assegurar la democratització del sistema, el reforç de la garantia d’origen i la reducció de les càrregues administratives associades a l’auditoria anual. Balcells ha fet l'anunci en el marc del Congrés Mundial de la Vinya i el Vi que organitza l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi (OIV) i que enguany s'ha celebrat a Jerez de la Frontera (Cadis).

Balcells ha detallat que “es tracta d’un projecte de gran dimensió: en un futur volem incorporar-hi el conjunt de les Denominacions d’Origen, i això es tradueix en més de 750 operadors. El proper pas és licitar aquest 2023 per poder implementar aquesta tecnologia en tots els Vins de Finca Qualificada l’any vinent tal com preveu el Pla Estratègic”.

En el cas de la Catalunya Central, l'Arnau Oller de l'Heretat Oller del Mas, de Manresa, i el 3.9 del celler Abadal, d'Avinyó, formen part de la llista de Vins de Finca Qualificada.

El nou programa consistirà a unificar en una sola plataforma els diferents agents que intervenen en la cadena de valor de la producció vitivinícola. Des de la producció del raïm per part dels viticultors fins a les auditories d'origen i qualitat realitzades per entitats certificadores acreditades, passant pels cellers elaboradors de vi i per les denominacions d'origen, i finalment, per les autoritats competents.

Els responsables de l'INCAVI asseguren que aquesta plataforma permetrà generar un entorn de confiança que possibilita interconnectar les accions dutes a terme per cada actor i facilitar, a través de l'automatització i la interconnexió de processos, la comunicació entre ells i la comprovació posterior per part dels auditors i, en definitiva, proporcionarà tota la informació rellevant d'una traçabilitat segura al consumidor.

L’ús de blockchain dotarà el consumidor final de garanties de procedència, producció i sostenibilitat, aspectes que cada cop tenen més pes a l’hora d’adquirir un producte i que n’augmenten la seva notorietat. “A Catalunya el sector vitivinícola és referent i des de l’administració pública estem impulsant polítiques d’innovació per garantir-ne el seu valor. Cal que el consumidor tingui aquesta percepció quan ha de triar un vi, i, en aquest sentit, aquesta tecnologia també ho refermarà”, ha remarcat la directora de l’INCAVI.