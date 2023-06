El sector ocupa uns 200.000 treballadors a Espanya i genera el 7% de la riquesa del país, però aproximadament vuit de cada deu persones consideren que treballar-hi és una opció d’últim recurs. «Generem ocupació, som un sector dinàmic, som porta d’entrada per començar a treballar, generem oportunitats de creixement i, tot i així, ens costa fidelitzar i trobar talent», lamenta el responsable del departament de persones i membre del comitè de direcció de Bon Preu, Albert Aranda. Aquesta empresa de supermercats ha presentat aquest dimecres una campanya per reivindicar, precisament, el valor de treballar en la indústria de la distribució alimentària en general i als seus establiments en particular, un moviment que pren com a punt de partida un estudi encarregat a IO Investigación i que confirma que la societat «no té una imatge gaire positiva de la feina que es fa en un supermercat».

En concret, aquesta anàlisi elaborada a partir d’una enquesta a més de 1.200 persones, conclou que el 81,7% de la població de Catalunya l’identifica com una feina poc valorada (el 75,3% a Espanya); que el 83% ho veu com una opció només si no n’hi ha cap altra de millor (un 76,6% en el conjunt del país); i un 72% ni es planteja dedicar-s’hi o ho faria amb alguna objecció (el 65,5% a Espanya).

En aquesta línia, pràcticament la meitat de la mostra considera que és una carrera sense projecció laboral; sis de cada deu enquestats, que es tracta d’una feina poc qualificada; i el 66%, que està d’acord que ningú estudia una carrera per acabar treballant en un supermercat.

«Bon Preu no es veu reflectit en aquest estudi, ja que el treball que oferim no respon a la imatge que en té la societat», ha assegurat Aranda, que ha rebatut una a una aquestes consideracions. El directiu afirma que, en el grup Bon Preu, més de 700 persones (d’una plantilla que actualment conformen 9.600 treballadors) han sigut promocionats a llocs de més responsabilitat en els últims cinc anys; que gairebé una quarta part dels empleats fa més de deu anys que treballa a l’empresa malgrat que la plantilla s’ha duplicat en els últims set anys (és a dir, que ha entrat molta gent nova); que el 23% dels treballadors tenen carrera i el 18%, un grau superior; i que 1.100 dels seus professionals han passat per les seves aules de formació per aprendre un dels oficis que es desenvolupen als establiments. El grup invertirà aquest any 1 milió d’euros en els tres centres de formació interna de què disposa.

Uniformes nous

Llavors, per què aquesta percepció? «Com que veiem només la part que és visible, se sol pensar que es tracta d’una feina senzilla i que no aporta valor», analitza Aranda, que reconeix que la impressió que els sous són baixos també pot ser una barrera d’entrada. «Ho són si la mirada és a curt termini, perquè a mitjà o llarg termini hi ha moltes possibilitats de créixer», assegura aquest portaveu.

Davant aquest escenari, la companyia ha llançat un campanya anomenada ‘Vestits d’orgull’ que inclou, entre altres coses, un curt documental amb l’experiència de diversos treballadors i un canvi d’uniformes als supermercats de la cadena: els treballadors portaran samarretes o davantals en què es llegeixin eslògans que reivindiquin el seu ofici.

«Volem que la societat conegui els oficis de les seccions de peixateria, xarcuteria, pastisseria, caixes i magatzem, que són part de la nostra història però també del nostre futur», apunta una carta firmada pel president i director general del grup, Joan Font. «Convé un reconeixement sincer al talent i a la dedicació de la nostra gent i la seva importància essencial en la vida de tantes i tantes persones», conclou.