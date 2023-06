La celebració de fires de gran o mitjà abast al conjunt de Catalunya creixerà enguany el 18,5% en comparació al 2022, segons les previsions de la Direcció General de Comerç de la Generalitat. Les dades presentades aquest dimecres en el marc del 30è Congrés de Fires, que se celebra al Vendrell, indiquen que la previsió és tancar el 2023 amb un total de 65 esdeveniments estatals i internacionals. Pel que fa a les dades globals de fires, indistintament del format, es preveu assolir els 427 salons quan acabi l’any. D’altra banda, aquest dimecres s’han conegut les dades de visitants del darrer any: hi va haver 5,2 milions d’assistents, xifra que representa recuperar el 68,4% de l’activitat que hi havia abans de la pandèmia.

Pel que fa als certàmens destacats incorporats al calendari firal català al llarg del 2023, la Federació de Fires de Catalunya destaca DeGustaAnoia, Shoptalk, MetalBarcelona i Robomàtica, Maresme EcoConstruïm i Mediterranien Gluten Free. La presidenta de la federació, Coralí Cinyat, ha destacat la recuperació del sector després dels efectes de la covid i ha instat els responsables polítics a “comprometre’s al màxim” amb la celebració de salons durant les noves legislatures que començaran el proper 17 de juny.