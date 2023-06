L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha renovat aquest dimecres el seu suport a la llista sobiranista a les eleccions de la Cambra de Barcelona i ha reivindicat la utilitat de l'ens per aconseguir un estat propi. "L'independentisme continua viu i té molt de recorregut al teixit social. És el que realment es necessita per tirar endavant", ha ressaltat la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, en la presentació de la candidatura de l'actual presidenta de la Cambra, Mònica Roca. "Aquesta candidatura és transversal", ha afirmat Roca abans de reivindicar l'obertura "radical" de l'entitat el darrer mandat. 'Eines de País, un pas més', el nom de la llista, també s'ha oferit a "totes les sensibilitats" del sobiranisme més enllà dels partits.

"Aquí no venim a fer política de partit, venim a fer política econòmica, que és la que es fa des de les cambres de comerç", ha ressaltat per la seva part el vicepresident de la institució, Toni Fitó, en un acte celebrat a escassos metres de la Cambra de Comerç de Barcelona. D'altra banda, ha destacat el creixement de la candidatura, que passa de 40 a 52 vocalies. La llista suma empreses d'Osona, l'Anoia, el Maresme, o l'Alt Penedès, i de sectors variats, han assegurat els seus impulsors.

Eines de País també ha recollit el suport de noms com el de l'actor Joel Joan, que ha presentat l'acte, o la restauradora Ada Parellada. En aquest grup també hi ha empresaris com Ernest Pérez-Mas (Parlem), el diputat de Junts Joan Canadell o l'exdirigent d'ERC Joan Puigcercós. "Aquesta candidatura és transversal sota la premissa que la millor política econòmica que podem fer Catalunya és comptar amb un estat propi", ha resumit Roca. Altrament, ha defensat l'aposta per impulsar i reforçar el teixit productiu amb una estratègia "ambiciosa".

Segons han detallat aquest dimecres els responsables d'Eines de País, la llista ha sumat també suports entre membres de candidatures adversàries als comicis a la Cambra de Barcelona del 2019. Segons ha indicat Fitó, és el cas de les llistes d'Enric Crous, Ramon Macià i 50-50. "Totes menys la que encapçalava el senyor Carles Tusquets", ha explicat el vicepresident.