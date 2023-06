L'Associació d'Usuaris Financers (Asufin), juntament amb nou membres de l'Organització Europea de Consumidors (BEUC), ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea contra Instagram, YouTube, TikTok i Twitter per "facilitar la promoció enganyosa d'inversió en criptoactius". En un comunicat emès aquest dijous, l'entitat responsabilitza aquestes plataformes de "permetre que es multipliquin els anuncis enganyosos de criptoactius" i "d'exposar els consumidors a greus perjudicis". En aquest sentit, demana polítiques publicitàries "més estrictes" i més regulació de la figura dels 'influencers', a qui acusen de "mentir als consumidors sobre la naturalesa del cripto".

Segons Asufin, els criptoactius "són un producte d'alt risc no apte per a molts consumidors". "A diferència de les inversions tradicionals, les criptomonedes no tenen darrere actius tangibles i es basen principalment en l'especulació; a més, està demostrat que les criptomonedes poden exposar els consumidors a estafes i pràctiques comercials deslleials que provoquen grans pèrdues financeres", afegeix.

Més enllà de reforçar la normativa en publicitat, els demandants també volen que les plataformes informin la Comissió Europea sobre l'eficàcia de les mesures fixades i exigeixen "més cooperació" entre les autoritats europees de supervisió de serveis financers.

Per la presidenta d'Asufin, Patricia Suárez, cal reforçar els mecanismes de control perquè la publicitat enganyosa "no arribi al públic, especialment a un col·lectiu tan vulnerable com és el dels joves". "La inversió en criptos s'ha d'abordar de manera informada i responsable, amb la consciència que pot implicar importants pèrdues", assenyala.

La demanda de l'Organització Europea de Consumidors arriba en un moment en què Brussel·les està treballant en una normativa que, entre altres coses, vol protegir els inversors particulars de la publicitat enganyosa i fer "plenament responsables" els anunciants de productes com els criptoactius.