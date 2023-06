Guerra a Ucraïna, coronavirus, inflació i canvi climàtic: el context actual és un camp fèrtil per al desenvolupament de crisis econòmiques que, si no es contenen adequadament, podrien donar lloc a una situació com la que es va viure a Espanya i altres països del món el 2012.

Per evitar una catàstrofe social com la que va passar aleshores, el Govern ha posat en marxa un seguit de mesures destinades a suavitzar l’impacte de les circumstàncies en les famílies. Una de les primeres va ser la posada en marxa de l’ingrés mínim vital: una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i l’exclusió social entre persones que no tenen rendes bàsiques per portar una vida digna.

Entre les últimes mesures de l’Executiu hi ha la posada en marxa d’un xec de 200 euros per compensar l’increment de la despesa en la compra bàsica per culpa de la inflació. Malgrat la popularitat d’aquesta mesura, no ha aconseguit arribar a totes les persones que hi tenien dret i encara no s’ha ingressat a les persones que la tenien concedida.

Ajuda de 100 euros al mes de la Seguretat Social

Una ajuda diferent, però amb molt impacte en les famílies espanyoles és la renda de criança, que s’inclou dins de la llei de famílies. El text, que es va aprovar el 28 de març al Congrés de Ministres i que es tramitarà al Congrés per la via d’urgència, amplia la protecció a les famílies, nens, nenes i adolescents; garanteix el dret a la conciliació, reconeix jurídicament els diferents tipus de família.

Aquesta ajuda de 100 euros al mes es concedeix a famílies amb fills de 0 a 3 anys i va entrar en vigor el gener del 2023. El requisit per rebre-la és, a més de tenir un fill d’entre 0 i 3 anys, estar dins d’alguna d’aquestes categories:

Mares que estiguin cobrant una prestació. Mares amb una feina a temps parcial o completa. Famílies en situació de monoparentalitat o monomarentalitat per ingrés a presó d’un dels progenitors o obtenció de la custòdia. Pares del mateix sexe.

La renda de criança és un benefici social que atorga l’Estat en alguns països per ajudar els pares o tutors a finançar els costos associats amb la criança i la cura de fills menors d’edat. Aquest benefici pot tenir formes i noms diferents depenent del país, però en general es tracta d’un pagament mensual o una ajuda econòmica que es concedeix a les famílies per cobrir les despeses bàsiques d’alimentació, roba, educació i cura dels nens.

L’objectiu de la renda de criança és donar suport a les famílies en la tasca de criança i fomentar el benestar dels nens, especialment en llars amb baixos ingressos o en situacions de vulnerabilitat. A més, aquesta mena de programes pot contribuir a reduir la pobresa infantil i a millorar la igualtat d’oportunitats per als nens en el futur.