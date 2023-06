L'eurozona ha entrat en recessió tècnica per primera vegada des de la pandèmia, després d'acumular dos trimestres consecutius amb caigudes en el PIB. Segons les dades publicades aquest dijous per l'Eurostat, l'economia de la zona euro va registrar un descens del 0,1% durant el primer trimestre de 2023, la mateixa davallada que es va produir durant el quart trimestre de 2022. La notícia arriba després d'una revisió estadística per part del mateix Eurostat, que a mitjans del maig passat havia calculat que el PIB de l'eurozona creixeria un 0,1% durant el primer trimestre. Per la seva banda, l'economia espanyola ha registrat una millora del 0,5%, una dècima més respecte al trimestre anterior.

Segons detalla l'oficina d'estadística europea, el consum de les famílies i la despesa pública han sigut els dos components que han empès la zona euro cap a la recessió. En concret, el consum de les famílies ha disminuït un 0,3% durant el primer trimestre, mentre que la despesa pública ha caigut un 1,6%. Aquest efecte ha quedat parcialment compensat per la formació de capital (+0,6%) i per l'evolució del comerç internacional, ja que les importacions (-1,3%) s'han reduït de forma més accentuada que les exportacions (-0,1%). Al conjunt de l'eurozona, un total de quatre països han entrat en recessió tècnica, després que el seu PIB hagi acumulat dos trimestres consecutius a la baixa. El cas més destacat és el d'Alemanya, tot i que també s'ha produït el mateix escenari a Estònia, Irlanda i Lituània. Malgrat la caiguda, l'economia de l'eurozona en termes interanuals continua creixent. En concret, el PIB durant el primer trimestre es va incrementar un 1% respecte al mateix període de l'any anterior. Millores en l'ocupació Més enllà de l'evolució de l'economia, el mercat de treball presenta dades positives. Al llarg dels primers tres mesos de l'any, l'ocupació a la zona euro va créixer un 0,6% en termes intertrimestrals i un 1,6% en termes interanuals. Tot i que Espanya continua presentant les taxes d'atur més altes de l'eurozona, el nombre de treballadors a l'Estat entre gener i març es va incrementar un 1,3%, per sobre la mitjana i només per darrere d'Estònia (+4,4%), Malta (+2,9%) i Irlanda (+1,6%).