La School of Dance de Súria es trasllada a Sant Fruitós per guanyar espai i projecció

Després de quatre anys de funcionament a Súria, l'escola de dansa urbana i comercial La School of Dance preveu traslladar-se el setembre a un nou emplaçament, al polígon El Grau de Sant Fruitós, en una nau de 1.000 metres quadrats, superfície que multiplica per set els 145 metres quadrats de la seva seu surienca. La nau del Grau ja està en fase d'adequació, i la previsió de la propietària del centre, Laia Tébar, és que el nou espai pugui acollir «uns 700 alumnes». El projecte ha suposat una inversió de 150.000 euros.

La nova La School of Dance arribarà amb un objectiu ambiciós: esdevenir un centre de referència a la Catalunya central en dansa urbana i comercial treballant amb les últimes tendències musicals, assegura Tébar. Amb aquesta finalitat, l'escola es nodrirà de «professors internacionals», diu la responsable del projecte, que cita noms com Onayron Agudelo o Héctor Muñoz. «Volem ser l'escola més puntera de Manresa. Tant en instal·lacions com en funcionament i professorat. Que sigui l’escola de referència al Bages en aquests estils», explica Tébar.

El renovat centre proposarà un sistema de quotes, «com un gimnàs», en funció del número de classes. «Serà adaptable a les necessitats d'horaris de l’alumne, amb classes recuperables», explica Laia Tébar, que avança que el sistema de fitxatge es podrà fer mitjançant una aplicació al mòbil.

Les noves instal·lacions, repartides en dues plantes, encabiran cinc sales per a les classes, un bar a l'interior, una terrassa exterior oberta al públic en general («volem incrementar la vida comunitària d’alumnes i pares del centre», explica Tébar), a més de les zones comunes per als alumnes, vestuaris, recepció i una botiga per a merchandising.

Tébar preveu captar amb el temps uns 700 alumnes, que multiplicaran l'alumnat actual a Súria, de 120 persones. La nova La School of Dance oferirà classes de dansa urbana i comercial, a més de hip hop, salsa i bachata, acrobàcia, classes dirigides i heels. El centre s'adreça a un ventall universal de públic: des dels 3 anys en endavant, apunta la responsable. I amb classes adaptades «a tots els nivells», afegeix.

El preu promocional de la matrícula és, aquest mes de juny, de 15 euros, amb un descompte del 75% sobre el preu final. De moment, assegura Tébar, només el mes de maig ja es van formalitzar unes 200 inscripcions.

El nou projecte, diu Tébar, obeeix a la necessitat d'incrementar la publicitat sobre el centre. «A Súria vam omplir des del primer moment, amb gent de Súria, però no disposava de la possibilitat de créixer en instal·lacions». Ara, Tébar assegura estar posant en marxa «l'escola dels meus somnis, en la qual la gent de la comarca tingui la possibilitat d’accedir a professors de molt alt nivell sense desplaçar-se a Barcelona». Tébar preveu que la seva escola sigui «el primer centre especialitzat en dansa comercial al territori, d'on pugui néixer una potent generació de ballarins d'aquí». Amb aquest objectiu, Tébar avança que «de cara al 2024, oferirem una formació professional de dansa».

Audiovisual i dansa

Laia Tébar, de 36 anys, està formada en comunicació audiovisual. Ha treballat a TV3, a la discoteca Silenci i també en l'organització d'esdeveniments. Amb tot, la seva passió per la dansa prové de la seva infantesa. «Vaig formar-me en tots els estils de dansa urbana i vaig fer nombrosos cursos de professionalització amb els millors professors», explica Tébar. «També vaig competir. Però vaig haver de decidir si continuava amb la dansa o estudiava. I pressions socials i familiars em van dur a estudiar audiovisual. Vaig deixar la dansa uns anys, fins que vaig trencar amb tot i vaig decidir dedicar-me a allò que em fa feliç». La nova School of Dance és el final d'aquest procés.