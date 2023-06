Setanta-cinc alumnes de 4t d'ESO de Manresa completen la formació al Laboràlia 2022-2023

Setanta-cinc alumnes de segon cicle de secundària de Manresa han finalitzat amb èxit la seva formació al programa Laboràlia corresponent al curs 2022-2023. L’acte de cloenda d’aquest projecte, que enguany celebra la seva 20a edició, ha tingut lloc aquest matí, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa. El programa Laboràlia és impulsat per l'Ajuntament de Manresa i compta amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona.

Durant l’acte s'ha fet una valoració del curs i s'ha lliurat els diplomes als alumnes d’una edició que ha comptat amb la participació de deu centres de secundària de la ciutat: Guillem Catà, Lluís de Peguera, Cal Gravat, Pius Font i Quer, Joviat, FEDAC, Lacetània, Institut SIS, La Salle Manresa i Ave Maria.

L’acte ha comptat amb l’assistència de l’alcalde en funcions de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el regidor en funcions d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Manresa, Josep Gili Prat; i la regidora en funcions d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas; i l’alumnat, professorat i les persones implicades en el projecte.

Gili ha recordat el fet que Laboràlia compleix 20 anys, “un programa que va iniciar el seu camí l’any 2002 de forma experimental, amb la participació de dos centres de secundària i que des del 2012 ha anat creixent fins a incorporar tots els centres de secundària de la ciutat”. El regidor ha posat en valor “la implicació de tothom per fer possible l’èxit d’aquest projecte”.

Cruz ha felicitat alumnat, professorat i personal tècnic municipal pel seu treball i ha subratllat la necessitat de la formació continuada “perquè avui en dia tots i totes sabem que és molt difícil trobar feina sense estar format”. Per acabar la regidora ha recomanat a l’alumnat que “mai no us poseu límits a l’aprenentatge”.

Per la seva banda, Marc Aloy ha reivindicat la necessitat de continuar treballant en la formació dels joves i “donar-vos les millors eines possibles per al vostre futur”. L’alcalde en funcions ha manifestat que “l’atur juvenil és un dels grans reptes del país. Però també és cert que la solució és, en bona part, a les nostres i a les vostres mans. Adquirir coneixements teòrics i pràctics, adequant-los a les necessitats de les nostres empreses, és un factor clau que ha de garantir el vostre i el nostre futur”.

Un programa que va començar a funcionar el 2002

Laboràlia és un projecte consolidat, que s’ha dut a terme des de l’any 2002 i en el qual han passat més d’un miler de joves, que facilita la transició de l’escola al treball o a altres tipus de formació als nois i a les noies de 4r d’ESO dels centres de secundària de Manresa. L’objectiu del programa, recorda l'ajuntament, és que "l’alumnat que es troba en el darrer curs de l’ensenyament obligatori, es familiaritzin amb diferents oficis i el mercat laboral, per tal d’assolir l’èxit educatiu, que completin els estudis secundaris i obtinguin el graduat en ESO".

Les activitats formatives que s'han realitzat al llarg del curs escolar s'han estructurat en 2 blocs: orientació laboral-acadèmica i tastets d'oficis: administratiu-informàtica, perruqueria, arts, lampisteria, animació sociocultural, salut i imatge digital. Les activitats, tallers i tastets s’han dut a terme en instal·lacions municipals i centres educatius: Centre Cívic Joan Amades, Casal de les Escodines, Ateneu les Bases i local del Gremi Artesà Comarcal de Perruqueries de Senyores i Estètica del Bages