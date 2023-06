UGT ha denunciat Mango a la Inspecció de Treball per vulnerar la normativa d'igualtat. En un comunicat, el sindicat considera una "vergonya" que l'empresa tèxtil, amb una plantilla de més de 18.000 treballadors, no tingui un pla d'igualtat i recorda que és obligatori per llei des del 2022. La UGT ha assegurat que l'incompliment "deixa sense protecció" a les treballadores, ja que no els garanteix una "igualtat real" dins l'empresa ni en els salaris ni a l'hora de promocionar-se. Així mateix, el sindicat també ha indicat que la no implementació del pla suposa "desprotecció" als empleats en cas de assetjament sexual. Per llei, les empreses de més de 50 treballadors han de tenir un pla d'igualtat.

En una atenció a mitjans des de Barcelona, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha demanat a l'empresa que rectifiqui. "Estan a temps, han de tornar a complir la llei", ha asseverat. Així mateix, ha avisat que en cas que l'empresa no faci un pla d'igualtat, "tiraran endavant amb totes les conseqüències" que això comporti.