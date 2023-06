L'empresa de sabatilles esportives Munich preveu concentrar a partir del 2025 les oficines a Òdena (Anoia), en concret en un edifici de 2.000 metres quadrats, segons ha revelat aquest divendres el conseller delegat d'aquesta firma familiar, Xavier Berneda, de la tercera generació.

Així ho ha explicat en el marc de la 34a Trobada Empresarial al Pirineu, on ha informat de la nova aposta de la companyia: anar més enllà de les sabatilles esportives i entrar en el tèxtil de moda amb col·lecció masculina.

Munich va tancar el 2022 amb un 40% més de facturació, fins a arribar als 75 milions d'euros, després de vendre més de dos milions de sabatilles.

Amb les oficines "disperses" pel territori a causa d'un creixement accelerat, Berneda ha dit que a partir del 2025 la seva plantilla es concentrarà a Òdena.

També ha explicat que Munich ha eliminat el teletreball per als dissenyadors, ja que ha comprovat que aquesta és una feina difícil de fer des de casa i en remot, si bé es manté per a altres àmbits com els professionals d'operacions i finances.

Segons ha aprofundit, els "mercats força" de Munich són Itàlia, Països Baixos, Bèlgica, Brasil i el Japó.

També ha donat detalls de Duuo, el projecte de sabatilles veganes del grup, del qual actualment es produeixen 35.000 parells a l'any i factura dos milions.

Amb relació al present exercici, ha dit que "després d'un salt del 40%, aquest any toca consolidar el creixement".

A més, ha compartit la màxima amb què dirigeix la firma familiar: "Les coses s'han de fer de manera diferent i oblidar-se del que faci la competència".