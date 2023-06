El sector pirotècnic preveu incrementar les vendes per aquest Sant Joan en un 10% respecte l'any 2022 i arribar als 20 milions d'euros de facturació. El col·lectiu assegura que els valors assolits en l'anterior campanya ja van igualar els d'abans de la pandèmia, fet pel qual ja han girat full del tot. Enguany, tot i les pluges registrades al maig i en els primers compassos de juny, concentren esforços en conscienciar de la necessitat de llançar material amb les distàncies corresponents amb les zones boscoses, de 500 metres, per evitar incendis en plena situació de sequera. Amb tot, insisteixen que cal comprar productes sempre en punts de venda oficials per evitar adquirir productes en mal estat o defectuosos.

Els professionals de la pirotècnia preveuen un bon registre de vendes, després que al 2022 ja s'assolissin valors similars als de 2019, el darrer any abans de la pandèmia. "Esperem superar les dades de l'any passat en un 10% i arribar a una facturació de 20 milions d'euros", explica a l'ACN el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell. El sector ha notat una tendència a l'alça en els darrers anys a adquirir productes lluminosos, com les fonts, però també les bateries, que llancen el material pirotècnic de manera recta, mentre que els trons i els coets segueixen mantenint vendes, però en menor mesura. "També hem reduït una mica els voladors, s'intenta aconsellar les bateries pel respecte als boscos, no volem eliminar producte, però la tendència és de productes amb menys soroll", afegeix. Depenent de la botiga, i coincidint amb la consolidació dels productes de llum, s'han creat productes específics vinculats a elements locals. Un exemple és Petards 4x4, situada a Sabadell, que des de fa anys comercialitza una línia de productes dedicada a monuments, col·lectius i espais de la ciutat, com el Castell de Can Feu, el Centre d'Esports Sabadell o les Bruixes del Nord. "Aquest any hem creat una font dedicada al fòssil de triceratops del Museu de Paleontologia de Sabadell", explica Sandra Córcoles, responsable del negoci, que va estudiar Geologia i ha volgut fer un homenatge a una figura emblemàtica de la ciutat. Foc i sequera Tot i que al maig va ploure de manera constant i aquest mes de juny s'espera que es mantingui la tendència, la situació de sequera fa que els boscos puguin rebre la pitjor part amb una mínima espurna. Per aquest motiu, l'associació, en col·laboració amb Protecció Civil, ha establert una sèrie de consells per minimitzar el risc d'incendi aquesta campanya de Sant Joan. "Cal recordar que està prohibit llançar coets a menys de 500 metres d'un bosc, i recomanem llançar-los sobre superfícies pavimentades per evitar que es cremi res", assenyala Vilardell.