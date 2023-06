La constitució d'empreses va créixer el 2,5% durant el maig a Catalunya en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a 2.057, segons el Col·legi de Registradors de la Propietat. De nou, es va tractar de la segona zona de l'Estat amb més societats creades, només per darrere de la Comunitat de Madrid, amb 2.247 (l'11,1% interanual més). Fins a 559 companyies van registrar ampliacions de capital, el 0,5% menys que fa un any; i 109 empreses es van declarar en concurs de creditors, el 8,4% menys que el maig del 2022. Cal tenir en compte, però, que la xifra de concurs de creditors pot no ser representativa pels efectes de la vaga de funcionaris de la Justícia.

Al conjunt de l'Estat, es van constituir 10.458 societats durant el mes passat, el 12,9% més que fa un any. Al maig hi va haver fins a 2.801 ampliacions de capital, el 12,7% interanual més; i 404 concursos de creditors, el 22,5% menys que el 2022.