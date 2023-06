Medicorasse entra com a soci majoritari al Grup Santasusana

Medicorasse, la corredoria del Grup Med, el grup d'empreses del Col·legi de Metges de Barcelona, i especialitzada en el sector de la salut, ha entrat en l’accionariat del grup manresà Santasusana, del qual tindrà ara el 50,01% de la propietat. Amb aquesta operació, la família Santasusana guanyarà en "estabilitat per poder créixer i disposar d'opcions més àmplies" en un sector "molt convuls, amb una gran concentració, amb fons d'inversió interessats a fer grans grups nacionals i internacionals", explica a aquest diari Francesc Santasusana, copropietari fins ara, al 50%, del negoci familiar amb el seu cosí Josep Santasusana. "Volíem continuar amb la societat i amb la implicació de la família, i buscàvem un soci per conservar el talent. Quan has de competir amb corredories més grans trobes molts inconvenients", afegeix.

Grup Santasusana, que mantindrà la marca i l'activitat a les seves tres seus (Manresa, Palamós i Barcelona) aporta 17.000 clients als 70.000 de Medicorasse, una de les vint-i-set empreses del Col·legi de Metges de Barcelona. Així es consolidarà la xifra d’intermediació de 120 milions d’euros en primes i un volum de comissions que superarà els 15 milions d'euros, expliquen fonts de Medicorasse. Per la seva banda, Grup Santasusana mantindrà la seva activitat sota el mateix equip directiu, amb la voluntat de mantenir-se com una empresa familiar que tingui continuïtat amb el temps. "No és una absorció, és l'entrada al grup d'un soci important", puntualitza Francesc Santasusana, que declina detallar el volum econòmic de l'operació. Santasusana factura a l'entorn dels 4 milions d'euros, pels 12 milions de Medicorasse.

"Estic molt content, perquè hem trobat un soci corporatiu del nostre sector que busca un projecte a llarg termini", diu Santasusana, que puntualitza que en no tenir descendents, el futur del grup manresà està ara en mans de la família de Josep Santasusana i dels seus dos fills, Mariona i Pep, ja implicats en el projecte empresarial com a quarta generació d'un negoci nascut fa 97 anys. "Amb en Josep sempre ens hem entès perfectament. La corredoria continuarà amb el mateix equip directiu, però incorporarem tecnologia i sinèrgies del grup Med", amb el qual, diu Santasusana, "compartim els mateixos valors".

Santasusana, fundada l’any 1926 amb el nom d’Assegurances Santasusana per Francesc Santasusana Vendrell, aporta una cinquantena de treballadors a l'aliança amb Grup Med, que disposa d'una plantilla d'uns 200 empleats.

"Les operacions s'han de fer en els moments àlgids, i nosaltres estem en un molt bon moment. Però si no féiem aquest pas podíem deixar la porta oberta a que canviessin les coses. ja no serà així", assegura Francesc Santasusana. La integració, diu el fins ara copropietari de la corredoria, "ens permetrà entrar en mercats on no érem. I mantenim les mateixes ganes de continuar creixent".

Albert Lluch, CEO del Grup Med i conseller delegat de Medicorasse, ha explicat en una nota de premsa que l'operació amb Santasusana "suposa un pas decisiu en l'execució del pla estratègic de creixement de Medicorasse, ja que un dels objectius del Grup Med és impulsar el creixement amb socis que complementin les nostres actuals línies de negoci creant sinergies conjuntes a llarg termini". En els darrers anys, s’han afegit al projecte del Grup Med les corredories ANG, a Madrid, i ABR, a les Illes Balears, i s’han creat noves corredories com Arabrok, a Saragossa, i les digitals Mutualmed i MedLive.

Medicorasse i Santasusana són membres d’ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros) i, a més, Santasusana és membre de COJEBRO, Asociación de Brokers de Seguros. D’altra banda, Francesc Santasusana és l’actual president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona i del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.