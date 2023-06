UBS ha anunciat que ha completat l'adquisició de Credit Suisse, prop de tres mesos després de l'anunci de compra –el 19 de març- enmig de la incertesa per una nova crisi financera global. L'operació està valorada en més de 3.000 MEUR i les accions del banc pugen aquest dilluns un 0,55% a la borsa. "Es tracta del començament d'un nou capítol per a UBS i per a la indústria financera mundial", han assenyalat el president d'UBS, Colm Kelleher, i el conseller delegat, Sergio Ermotti. "Combinarem les habilitats, l'escala i el lideratge en gestió patrimonial d'UBS i Credit Suisse per crear una institució financera integrada encara més forta", han recalcat Kelleher i Ermotti en una carta oberta per anunciar el tancament legal de l'operació.

"Sabem que ens enfrontarem a desafiaments, però també sabem que es presentaran grans oportunitats", han reblat el president d'UBS i el conseller delegat del banc. Segons l'acordat, els accionistes de Credit Suisse han rebut una acció d'UBS per cada 22,48 accions al seu poder. En paral·lel, UBS ha indicat que espera que el seu índex de capital bàsica CET1 sigui del 14% en el segon trimestre del 2023 i es mantingui en aquest nivell durant tot l'any, i ha anticipat que confia que les pèrdues operatives de Credit Suisse i els importants càrrecs per reestructuració es compensaran amb reduccions als actius ponderats per risc (RWA). Igualment, UBS ha confirmat que el proper 31 d'agost publicarà els resultats financers del grup del segon trimestre del 2023. "Em satisfà que haguem tancat amb èxit una transacció crucial en menys de tres mesos, fusionant dos bancs d'importància sistèmica mundial per primera vegada", ha destacat Kelleher. "Ara som una empresa global suïssa i, junts, som més forts", ha afegit el president d'UBS. "En lloc de competir, ara ens unirem mentre ens embarquem en el següent capítol del nostre viatge conjunt. Junts, presentarem als nostres clients una oferta global millorada, un abast geogràfic més ampli i un accés a una experiència encara més gran", ha afegit Ermotti. "Crearem un banc del qual els nostres clients, empleats, inversors i Suïssa puguin estar orgullosos", ha conclòs el conseller delegat.