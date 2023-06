Els sindicats CCOO i UGT i les patronals sanitàries ACES i La Unió han arribat a un acord parcial per a l'any 2023 per incrementar un 4% els salaris a la sanitat privada. Segons un comunicat conjunt, l'acord es va signar aquest dimecres en relació al XII Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya. La mesa de negociació del vigent conveni es va constituir l'1 de març però ja s'ha assolit aquest acord parcial per incrementar tots els conceptes salarials de conveni amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2023 i l'abonament dels endarreriments de gener a maig de 2023 que se'n derivin durant els tres mesos següents a la signatura de l'acord.

Així mateix, s’ha acordat que, tot i seguir les negociacions per als propers anys, l'1 de gener de 2024 s’incrementarà un 0,5% de tots els conceptes salarials de conveni. "Aquest fet posa de manifest la voluntat negociadora i l’esforç de totes les parts per donar estabilitat al sector i resposta als professionals que hi treballen", resa el comunicat.