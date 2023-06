Comercial Godó, Stikets, Inserma Anoia i Waterologies, guardonades als Premis UEA 2023

La celebració de la 23a edició de la Nit Empresarial UEA ha aplegat aquest dijous al vespre 430 persones al pavelló de Les Comes d’Igualada en l'acte econòmic de referència a la comarca que organitza la Unió Empresarial de l’Anoia. La festa, que ha comptat amb l’assistència de la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas i Guix, i de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, entre d'altres autoritats, ha reunit representants del món de l'empresa i la política, a més d'organitzacions sindicals i agents professionals del territori.

Aquesta nova edició de la Nit ha proposat posar en valor la fortalesa del teixit empresarial anoienc. L'eslògan dela vetllada, “Som Fortalesa”, interpel·lava a la unitat i la concertació territorial, però també, a posar de manifest la resiliència d’un teixit empresarial que manté el seu dinamisme malgrat les dificultats i els reptes de futur. "Volem ser aquella Anoia que ja va ser en el seu temps. Aquella gran comarca amb oportunitats per a tothom", ha destacat en el seu discurs el president de la UEA, Joan Mateu, que també ha afirmat la necessitat imperiosa de disposar de més sòl industrial, d’acabar amb el rescabalement elèctric per tal de ser més competitius i atractius com a territori, d'ampliar la depuradora EDAR de Vilanova del Camí que està saturada i de capitalitzar el talent de la comarca.

Un dels moments més especials de la Nit ha estat la presentació pública de la Fundació UEA, una entitat que neix amb l’objectiu de fomentar entre les empreses i autònoms locals la contribució a la millora social mitjançant un desenvolupament econòmic sostenible per a l’entorn i per a les persones. El president de la UEA, Joan Mateu, ha exposat alguns dels eixos principals de la Fundació UEA, com despertar les vocacions als més joves, apropar les escoles als centres educatius de la comarca, impulsar un centre d’oficis i industria per cobrir les mancances professionals dels sectors amb els perfils que fan falta a les empreses, promoure l’autoocupació i el foment de l’emprenedoria i donar una segona oportunitat a l’empresariat que es trobi en una situació de reflotament de la seva empresa o que necessiti un suport en la reincorporació al món laboral.

Reconeixement pels aniversaris destacats

Com a novetat i per plasmar la fortalesa empresarial de la comarca, l’edició d’enguany ha comptat amb un especial reconeixement a les empreses associades a l’entitat que aquest 2023 celebren un aniversari destacat, com els 10 anys d'Ecopime Projects, Etalentum i Tecnodemo Ibérica; els vint anys d'Aral Centre Auditiu i J.Regordosa Recursos Humans; els vint-i-cinc d'Equipceràmic; els trenta-cinc de CEINA; les quatre dècades de Tecnopel; el cinquantè aniversari de Comercial Godó, Gràfiques Vilanova i Gràfiques Lamolla; els 75 anys d'MPIQUÉ Assegurances, Labin i Punto Blanco; el centenari d'Aigua de Rigat; i els cent-cinquanta anys de Ceramica Elias.

Comercial Godó, Stikets, Inserma Anoia i Waterologies, premis sorpresa

Un dels moments més esperats de la Nit Empresarial ha arribat amb el lliurament dels Premis UEA. Enguany, com a novetat, la Junta Directiva de l’entitat ha proposat tres empreses finalistes per a cada categoria, i ha estat l’associat de la UEA qui, a través d’una votació oberta i participativa, ha escollit els guardonats de la Nit.

Les empreses nominades a la Trajectòria Empresarial han estat Apliclor, Arcas Ollé i Comercial Godó, que ha estat la guardonada en aquesta categoria. Es tracta d’una empresa anoienca del sector químic, fundada l’any 1973. Treballa en estreta col·laboració amb les principals empreses fabricants del sector, tant nacionals com internacionals, la qual cosa li ha permès tenir una varida gamma de productes i serveis.

Les empreses nominades a la Capacitat Emprenedora han estat Ondulados Carme, The Arbre Teams i Stikets. Fundada l’any 2010, Stikets ha estat la vencedora d’aquesta categoria. L’empresa es dedica a la personalització amb l’objectiu d’oferir una solució pràctica per a les empreses i famílies d'arreu del món. A dia d’avui és considerada com una de les 1.000 empreses que més han crescut a Europa, segons el Financial Times.

Les empreses nominades al Premi UEA 2023 a l’Empresa Innovadora han estat TS Innovació, Piera Ecoceramica i Inserma Anoia. Aquesta última s’ha endut el guardó per ser una empresa anoienca amb més de 20 anys d’experiència dedicada a l’enginyeria electrònica, de software i elèctrica. Universitats i empreses europees han tornat a escollir l'empresa per formar part d’un projecte que tanca el cercle del reaprofitament dels imants de terres rares.

Finalment, al Premi UEA 2023 al Compromís Social han estat nominades les empreses Can Morei, Micu Micu i Waterologies. Waterologies ha estat la guanyadora d’aquesta categoria per ser una de les 10 startups amb més projecció en el sector de l’aigua del món. Amb motiu de la guerra d’Ucraïna, l’empresa va fer entrega de 3 pure water box de 50 al Grup Llum. Es tracta d’un seguit d’equips de potabilització d’aigua creats per ajudar a les persones en situació de guerra, emergència o catàstrofe natural.

L’acte celebrat a Les Comes ha estat conduit per una de les cares de l’Està Passant de TV3 i directora i presentadora de La Tarda de Catalunya Ràdio, Elisenda Carod, qui ha donat un toc fresc i d’humor a la vetllada. El duet musical Elisa&Mas Camil ha estat l’encarregat d’amenitzar la vetllada i el networking inicial i final de les empreses i professionals assistents.

La 23a Nit Empresarial UEA ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; al patrocini de MGC Mútua, Servisimó, GCT Plus, Rivisa, Aigua de Rigat, Conre, Consell Social de la UdL, Autobomba, Caixabank, Circuit Parcmotor, Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, Invest in the Center of Catalonia, Control Financer, Masats TG, Abina, Dorsan, Labin, Tecnodemo Ibérica, Etalentum, Cartrobox, Curtidos Badia; i a la col·laboració de Via Empresa, Canal Taronja, Anima’ns, Auria Grup i La Veu de l’Anoia.