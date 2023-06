El Departament d'Acció Climàtica prepara un segon paquet d'ajudes per compensar l'impacte de la sequera al sector primari. Segons ha informat aquest dijous, s'ha proposat a les organitzacions agràries ajudar ara al sector de la fruita dolça de llavor i de pinyol. La proposta passa perquè es faci la collita en verd i es realitzi la compensació del volum de fruita que no hagi acabat el cicle de maduració. En relació a les cireres, es facilitarà que els productors puguin portar-les al Banc dels Aliments i en pagarà els costos. Pel que fa als conreus herbacis, la proposta és compensar per les pèrdues no cobertes a les explotacions agràries afectades per la sequera del 2022 i d'aquest any.

"En tots tres casos, s'està treballant en l'àmbit tècnic pel càlcul dels costos que representaran aquestes noves línies d'ajut. A partir de la setmana vinent, es tancarà l'acord amb les organitzacions agràries i s'acabarà d'articular per tal de poder tirar endavant la convocatòria i es puguin començar a sol·licitar els ajuts", ha detallat el Govern en un comunicat. A banda d'aquest segon paquet d'ajuts, el Govern continua amb la mirada posada en concretar "tan aviat com sigui possible" quina serà la quantitat que l'Estat destinarà a Catalunya per a fer front a la sequera, a més d'intentar arrencar l'acord de modernització del canal d'Urgell. És per aquest motiu que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson, es van reunir amb el secretari general del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Fernando Miranda, el passat 7 de juny. Durant la reunió, el Ministeri es va comprometre a convocar durant els pròxims dies els ajuts destinats al sector agrícola en resposta a la sequera. Aquest pla té un pressupost previst de 276,7 milions d'euros. Uns ajuts que la Generalitat, com ja va dir amb els destinats al sector ramader, considera que seran "insuficients". Per aquest motiu, preveu complementar-los amb l'objectiu de garantir la continuïtat de tot el sector.