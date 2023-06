El nou projecte de Torre Busquet obre portes aquest divendres

Hi ha molta "il·lusió" posada en el nou projecte de Torre Busquet, diu el seu impulsor, Jordi Cortès. Un espai que comença a caminar aquest divendres a la capital del Bages per remoure l'oferta gastronòmica i cultural de la ciutat. Aquest dijous a la tarda s'hi feien els darrers prepratius per tenir-ho a punt a partir de les 7 de la tarda d'aquest 16 de juny, amb la mirada posada en una revetlla de Sant Joan per a la qual ja està tot venut. El local comença amb un ple i molta expectació a Manresa.

L'oferta mereix l'interès. L'equip que portarà Torre Busquet conjuga algunes de les millors iniciatives del ram ara mateix a la Catalunya central. La cuina dissenyada per l'equip de Ca l'Amador de Josa del Cadí, amb la seva ànina, Diego Alías al capdavant. Roger Alcaraz, format en els fogons del restaurant berguedà, serà el cap d'una cuina que també comptarà amb la col·laboració de Martí Gozalbo, també de l'equip de Ca l'Amador. A la cocteleria hi haurà David Navarro, coresponsable de Lab 84 (el bar dels Carlins), flamant guanyador de la competició espanyola de la World Class 2023 i convertit, per tant, en el millor barman actual de l'Estat i a punt per participar, a finals de setembre, en el campionat mundial de més prestigi del sector de la cocteleria. Com a directors de l'espai figuren Xavier Martínez i Alba Martínez, responsables de la marca Killing Weekend; i com a dissenyadors del projecte, l'equip gestor del Sielu: Vicky Garcia, Anna Solsona, Josep Ferrer i el seu propietari, Jordi Cortès.

Torre Busquet es presenta, doncs, com un gran aparador del que és, en bona part, la nit avui a Manresa i la gastronomia d'autor al territori, perquè cap dels involucrats deixa de banda els seus projectes professionals, però col·laboren per impulsar una iniciativa sense referent a la capital del Bages: 7.000 metres quadrats d'espai (terrasses, jardins, interiors per a convencions), cartes amb firma a la cuina i a la barra, preus assequibles (amb plats de degustació a partir de 4,5 euros) i un horari per cobrir totes les disponibilitats: de dimecres a divendres, de 7 de la tarda fins a la matinada; els dissabtes, de les 12 del migdia fins a les 3 de la matinada; i els diumenges, de 12 del migdia fins les 11 de la nit.

El nou local vol ser punt de trobada, escenari de concerts, lloc per a convencions i festes privades i espai de sorpreses gastronòmiques, amb un esperit de food truck. Tot, en un l'entorn de Torre Busquet, una finca coronada per una obra d'aire noucentista (avui buida) propietat del restaurador Pep Aligué, els pares del qual van obrir el 2003 com un espai especialitzat en banquets i grans esdeveniments. Cortès, que ha llogat l'espai a Aligué, buscava un entorn d'aquestes característiques, amb jardí i multiús, per donar sortida al que entreveu com les noves tendències en el consum gastronòmic i d'oci. Torre Busquet, que tindrà una quinzena de persones treballant, arriba per fer trajecte. Amb tot, Cortès és prudent: "Avui tot és il·lusió. D'aquí a un any en tornarem a parlar".